Fordonstekniker Göteborg
2025-09-20
eller i hela Sverige
Dina arbetsuppgifter
Har du några års erfarenhet som personbilsmekaniker och trivs bäst på en arbetsplats där det är högt i tak, familjär stämning och nära samarbete? Nu söker vi en självgående och erfaren mekaniker till en av våra kunder - en välrenommerad verkstad med centralt läge på Hisingen.
Här jobbar du i ett mindre team med stark gemenskap, där alla hjälps åt och arbetsglädje är en självklar del av vardagen. Verkstaden hanterar i huvudsak nyare bilar, vilket gör att du behöver vara trygg i felsökning via OBD och van vid arbete med modern fordonselektronik.
Om rollen
Som personbilsmekaniker kommer du att arbeta brett med allt från:
• Felsökning med OBD-program
• Service och underhåll
• Kamremsbyten och avancerade reparationer
Har du dessutom erfarenhet av att arbeta med elbilar är det ett stort plus!Profil
Vi söker dig som:
• Är utbildad fordonstekniker eller har motsvarande erfarenhet
• Har flera års erfarenhet av arbete som bilmekaniker
• Är självgående, flexibel och har god ansvarskänsla
• Trivs i ett mindre team och bidrar med positiv energi
• Är bekväm med både kundkontakt och varierande arbetsdagarKvalifikationer
• Erfarenhet som personbilsmekaniker (inkl. kamremsbyte och felsökning)
• Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
• B-körkort (manuell växellåda)
• Erfarenhet av arbete med elbilar är meriterandeOm tjänsten
• Placering: Centralt på Hisingen, Göteborg
• Omfattning: Heltid, tillsvidare
• Arbetstid: Dagtid, måndag-fredag
• Start: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Direktrekrytering till kund
Låter det här som något för dig?
Tveka inte - skicka in din ansökan redan idag! Vi jobbar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ersättning
