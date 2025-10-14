Fordonstekniker BMW
2025-10-14
Är du redo för nya utmaningar? Nu söker vi dig som vill utvecklas med BMW. Vi är en auktoriserad verkstad som representerar varumärkena Hyundai, MG, Nissan och BMW. Välkommen med din ansökan!
Om dig För oss på Holmgrens Bil är det viktigt med rätt person på rätt plats. Din personlighet och attityd är därför avgörande för tjänsten. Som person är du positiv, målmedveten och ser möjligheter. Du bemöter kunder och arbetskamrater på ett professionellt sätt och tar ansvar för att bygga långsiktiga relationer. Du har hög känsla för service och är noggrann. I denna rekrytering söker vi dig som har något års erfarenhet som fordonstekniker och känner dig trygg i alla förekommande reparationsarbeten.
Du som söker har Slutförd fordonsteknisk utbildning Minst något års arbetslivserfarenhet Kunskaper inom diagnostik och felsökning God datorvana Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
B-körkort är ett krav.
Om jobbet Som fordonstekniker hos oss ansvarar du för att självständigt utföra samtliga förekommande reparations- och underhållsarbeten på ett fackmannamässigt sätt. I dina arbetsuppgifter ingår bl.a. servicearbete, felsökning och reparationer. En viktig del i ditt dagliga arbete är dokumentation i våra system. På Holmgrens Bil i Skövde är verkstaden auktoriserad för varumärkena Hyundai, MG, Nissan och BMW. Huvudfokus i denna tjänst kommer att ligga på varumärket BMW.
Omfattning: Heltid Arbetstider: 7-16 Placeringsort: Skövde Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Vad Holmgrens Bil erbjuder Holmgrens Bil erbjuder en spännande arbetsplats som bygger på sunda värderingar i en händelserik bransch. Vårt varumärkeslöfte Vi bryr oss och våra kärnvärden glädje, respekt, ansvar och sparsamhet genomsyrar allt vi gör och står för. Den riktar sig inte bara till våra kunder, utan i allra högsta grad även till alla våra medarbetare. Hos oss finns det möjligheter till både personlig och karriärmässig utveckling. Holmgrens Bil erbjuder dessutom en rad personalförmåner, allt ifrån friskvårdsbidrag till möjligheten att nyttja en fjällstuga i Björnrike. Som anställd hos oss kan du känna dig trygg- vi är anslutna till kollektivavtal!
Lär känna oss bättre genom att besöka vår digitala bilhall och karriärsida.
Ansökan Ansök senast 14 november 2025. Vi arbetar löpande med urvalsprocessen, så vänta inte med att ansöka då tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Vid eventuella frågor om tjänsten kontakta Platschef Anders Magnusson på mailadress anders.magnusson@holmgrensbil.se
eller telefonnummer 019-30 89 85
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
Detta är ett heltidsjobb.
Holmgrens Bil AB
Holmgrens Bil
Amanda Widman amanda.widman@holmgrensbil.se
