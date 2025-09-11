Fordonstekniker/Bilmekaniker
2025-09-11
Vi söker bilmekaniker till vår AD Bilverkstad!
Vi söker dig som brinner för bilar och tycker det är spännande med ny teknik och har ett stort mekanisk intresse.
Du sätter en stolthet i att vara duktig på det du gör och ser fram emot nya utmaningar. I arbetet ingår de flesta förekommande typer av verkstadsjobb som exempelvis service, motorjobb, växellådsjobb, felsökningar och även däckservice.
Vi jobbar med alla bilmärken och är specialiserade inom de tyska bilmärkena.
Med dagens fordonsteknik som konstant blir mer och mer avancerad är det viktigt att du har en god datavana, vi jobbar med olika datorer som är anpassade till specifika bilmärken men använder Bosch diagnossystem till mestadels.
Vi söker dig som som har en erfarenhet på minst 5 år samt en fordonsutbildning. Du bör vara ambitiös, nogrann samt sträva efter att överträffa kundens förväntningar.
I arbetet är det viktigt att kunna vara självständig och effektiv men samtidigt vara en lagspelare med god samarbetsförmåga.
Vår arbetsplats är under ständig utveckling så tveka inte att skicka in din ansökan till info@excellentcars.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11
E-post: info@excellentcars.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Excellent Cars i Finspång AB
(org.nr 556969-3962), https://www.excellentcars.se/
Tallvägen 2 (visa karta
)
612 36 FINSPÅNG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Edin Bilalli info@excellentcars.se 0735804233 Jobbnummer
9505035