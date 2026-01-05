Fordonsmekaniker
Träslöv Bilcenter AB / Maskinreparatörsjobb / Varberg
2026-01-05
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
Träslöv Bilcenter AB i Varberg
Vi söker en erfaren bilmekaniker
Vi söker nu en fullärd bilmekaniker som vill bli en del av vårt team. Du ska vara självgående, noggrann och ha ett genuint intresse för fordon och problemlösning.Publiceringsdatum2026-01-05Dina arbetsuppgifter
Service och reparation av personbilar
Byte av kamrem/kamkedja
Felsökning och diagnostik med moderna diagnosverktyg
Allmänt verkstadsarbete
Vi söker dig som:
Är utbildad och har erfarenhet som bilmekaniker
Har god kunskap inom diagnostik och motorarbeten
Arbetar strukturerat och tar ansvar för ditt arbete
Har B-körkort
Vi erbjuder:
Visstidsanställning till att börja med
Kompetetiv Lön
Möjlighet till tillsvidareanställning/heltid efter en tids anställning
Ett trevligt arbetsklimat i en stabil verksamhet
Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Epost
E-post: traslov@mekopartner.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bilmekaniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Träslöv Bilcenter AB
(org.nr 559320-7151)
Träslövsvägen 132 (visa karta
)
432 37 VARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Träslöv BIlcenter AB Jobbnummer
9669961