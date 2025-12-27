Fordonsmekaniken & däckmontär
Marieberg däckservice / Maskinreparatörsjobb / Örebro Visa alla maskinreparatörsjobb i Örebro
2025-12-27
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Marieberg däckservice i Örebro
Marieberg Däckserice är en bil- och däckverkstad som nu söker en bilmekaniker och däckmontör till vårt team. Är du praktiskt lagd, serviceinriktad och har erfarenhet inom fordonsbranschen? Då kan detta vara jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-12-27Dina arbetsuppgifter
Service och reparation av personbilar
Felsökning och enklare diagnostik
Däckskifte, montering och balansering
Kundkontakt och rådgivning vid behov
Övriga förekommande arbetsuppgifter i verkstadenKvalifikationer
1-2 års dokumenterad erfarenhet som bilmekaniker och/eller däckmontör
Fordonsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Goda kunskaper inom service och reparation av personbilar
B-körkort (krav)
Grundläggande svenska i tal och skriftDina personliga egenskaper
Noggrann och ansvarstagande
Självständig men trivs med att arbeta i team
Serviceinriktad och lösningsorienterad
Positiv inställning och vilja att utvecklas
Vi erbjuder
En trygg anställning i ett stabilt företag
Trevlig arbetsmiljö och engagerade kollegor
Möjlighet till vidareutveckling inom yrket
Marknadsmässiga villkorSå ansöker du
Skicka din ansökan via Platsbanken. Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
E-post: Info@mariebergdack.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marieberg däckservice
Lindtorpsvägen 8 (visa karta
)
702 37 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9664003