Förare till Matgrossist
Sinli Trading AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-01-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sinli Trading AB i Stockholm
Nu söker vi distrubtionsförare.
Sinli Trading är en matgrossist med fokus på det asiatiska köket. Lagret och kontoret ligger i Älvsjö, cirka 15 minuter med gång från älvjsö station och detsamma från Hagsätra tunnelbanestation.
Vad vi söker
För att passa in i denna roll ser vi att du har 2-3 års erfarenhet av att arbeta inom distribution och lager, samt har kunskap och förståelse för logistikprocesser. Det är viktigt att du är effektiv, noggrann, organiserad och att du har förmågan att hantera flera uppgifter samtidigt. Det är även viktigt att du har en god känsla för service, då kundkontakt kan förekomma. Har du intresse för mat och olika kulturer så är det en stor merit, även vana för tunga lyft. Körkort B är ett krav. Truckkort är meriterande. Publiceringsdatum2026-01-28Kvalifikationer
Minst 1-2 års erfarenhet som förare.
Manuellt B-körkort (Lätt lastbil)
Vana för tyngre lyft
Nystartsjobb
Meriterande:
Truckort
Mongolska, Thailändska, Kinesiska, Engelska.
Jobbat med restauranger och gärna asiatiska sådana. Arbetsuppgifter
Som distrubitionsförare kommer ditt arbete att innebära främst att lasta varor till lastbilen, samt att lerverera ut varorna till kund. Det kan även förekomma att du behöver hjälpa kund att bära in de beställda varorna till restaurangerna.
Arbetet sammanfattningsvis:
• Lasta och sortera varor.
• Köra ut varor till kunderna.
• Lasta av varor till restaurangerna.
Företag
Sini Trading är en matgrossist med 25 års erfarenhet av import av livsmedel med fokus på det asiatiska köket. Vi levererar noggrant utvalda produkter av hög kvalitet till restauranger över hela Sverige men framförallt i Stockholmsområdet. Vår enkla affärsidé är att leverera de bästa råvarorna som Asien har att erbjuda! Vi håller hus söder om Stockholm nära Älvsjö station och just nu expanderar vi och söker flera duktiga medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Via mail
E-post: zhong@sinlitrading.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CV". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sinli Trading AB
(org.nr 556556-0793)
Götlundagatan 10 (visa karta
)
124 71 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sinli Trading Aktiebolag Jobbnummer
9708477