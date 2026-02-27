Förare till Ljusdal Energi (visstid)
2026-02-27
Ljusdal Energi är en kommunägd koncern med sju olika bolag. Vi är ca 90 kollegor som alla jobbar engagerat för att få vardagen att fungera för våra kunder inom återvinning, värme, el, bredband, vatten & avlopp. Till Ljusdal Renhållning, som ansvarar för sophämtning, grovsopor, slamtömning och vår återvinningscentral Åkerslund, söker vi nu en förare för semesterperioden. Publiceringsdatum2026-02-27Om tjänsten
I rollen som förare inom Ljusdal Renhållning kommer du arbeta med insamling av olika typer av återvinningsbart material och hushållsavfall inklusive matavfall. Det här är rollen för dig som trivs med att arbeta självständigt, ta ansvar och trivs med fysiskt arbete då arbetet bitvis kan vara fysiskt krävande. I jobbet ingår också att:
Inventera status på kärl
Daglig tillsyn av fordonet
Rapportering av eventuella avvikelser
Kundkontakt.
Arbetet utgår från vår återvinningsanläggning Åkerslund i Ljusdal. Du kommer arbeta tillsammans med kunniga arbetskamrater men arbetet innebär också mycket eget ansvar. När den dagliga rutten är utförd och om tid finns kommer du även få hjälpa till med andra förekommande arbetsuppgifter inom renhållningen på Åkerslund.
Tjänsten är en visstidsanställning på heltid med start i maj/juni fram till och med slutet av augusti 2026.
Om dig
Du har körkort med C-behörighet och har ett giltigt yrkeskompetensbevis (YKB). Då du kommer arbeta i vårt trafiksystem behöver du vara datorkunnig.
Som person är du ansvarsfull, noggrann och serviceinriktad. Du är utrustad med ett gott lokalsinne och vill vara med och bidra med engagemang, nya idéer och en vilja att alltid göra kunden nöjd. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vill du bli vår kollega?
Välkommen att skicka din ansökan redan idag! Sista ansökningsdag är 2026-03-22.
Har du frågor? Kontakta Anders Bergström på mail anders.bergstrom@ljusdalenergi.se
eller telefon 0651-760750. Så ansöker du
