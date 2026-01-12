Förändringsledare verksamhetsutveckling
Vi på Future People söker en förändringsledare till myndighet inom elkraft i Sundbyberg. Som konsult hos oss får du möjlighet till ett spännande uppdrag samtidigt som du fortsätter att utvecklas inom ditt kompetensområde. Du blir anställt på Future People och jobbar ute på plats hos vår kund. Vi är mycket måna om att du ska trivas hos oss och på ditt uppdrag. Hos oss är du en viktig och uppskattad person, både som anställd och som kollega.
Ta nästa steg i karriären och utvecklas tillsammans med oss!
Vår kund är en myndighet som förvaltar stamnätet för elkraften i Sverige. De bedriver även forskning- och utvecklingsprojekt på många områden för att främja ny teknik. Myndighetens arbete påverkar samhället socialt, miljömässigt och ekonomiskt, dels lokalt och nationellt men också globalt genom myndighetens leverantörskedjor. Här får du vara en del av ett samhällsviktigt uppdrag.
Uppdraget är placerat i en central verksamhetsutvecklingsfunktion med ansvar för förändringsledning på organisationsnivå. Funktionen verkar strategiskt, styrande och stödjande och arbetar tillsammans med verksamheten för att driva utvecklingsarbete samt samordna, förvalta och vidareutveckla gemensamma metoder, arbetssätt och verktyg.
Arbetet sker i en komplex miljö där helhetsperspektiv, samverkan och långsiktiga effekter är centrala.
Innan uppdraget kan påbörjas kommer en säkerhetsprövning att genomföras.Som person är du lyhörd, engagerad och har en god samarbetsförmåga. Du är strukturerad och har förmågan att arbeta självständigt och strävar efter att leverera med hög kvalitet.
Du kommer att vara anställd av Future People och arbeta som konsult hos vår spännande kund.
I rollen som förändringsledare leder du individer, grupper och delar av organisationen genom förändring. Du arbetar ofta inom ramen för projekt eller uppdrag, men kan även ha uppdrag som workshopledare, uppdragsledare eller projektledare.
Du ansvarar självständigt för att planera, driva och genomföra förändringsarbetet på både taktisk och operativ nivå. Rollen innebär nära samarbete med projektledare och beställare, vilket ställer höga krav på tydlig kommunikation, struktur och ansvarsfördelning.
Exempel på arbetsuppgifter
Uppdraget kan omfatta, men är inte begränsat till, följande:
Stödja beställare, chefer, ledning och verksamhet i att driva förändringsarbete mot uppsatta mål och identifierade effekter
Planera, ta fram och förankra underlag såsom förändringsplaner, påverkansanalyser och intressentkartläggningar
Leda och styra förändringsprocesser samt genomföra operativa förändringsaktiviteter
Arbeta nära program-, projekt- och uppdragsledning samt kommunikationsfunktion
Hålla presentationer, leda workshops och bidra till kompetenshöjning inom förändringsledningPubliceringsdatum2026-01-12Kvalifikationer
Minst 8 års erfarenhet av att arbeta dedikerat som förändringsledare i uppdrag eller projekt
Erfarenhet av framtagande av:
förändringsplaner
intressentanalyser
kommunikationsplaner
samt genomförande av identifierade förändringsaktiviteter
Minst 5 års erfarenhet av att, i rollen som förändringsledare, ha drivit taktiskt och operativt förändringsarbete inom komplexa initiativ i organisationer i stark tillväxt
Med komplexa initiativ avses uppdrag där:
organisationen haft flera verksamhetsområden
förändringen påverkat människor, processer och IT-stöd
Minst 5 års erfarenhet av att arbeta som dedikerad förändringsledare i uppdrag med fokus på IT- och/eller digitaliseringsinitiativ
Minst 5 års erfarenhet av att planera och driva workshops kopplade till verksamhetsutvecklingsarbete
Certifiering i Prosci ADKAR-metodiken
Minst 3 års praktisk erfarenhet av att arbeta enligt Prosci ADKAR-metodiken
Meriterande
Minst 5 års erfarenhet av att omsätta affärsplaner och strategidokument till konkreta underlag som stöttar förändringsarbete
Minst 5 års erfarenhet av att hantera frågeställningar på strategisk, taktisk och operativ nivå
Minst 3 års erfarenhet av att arbeta i tvärfunktionella team
För oss är det viktigt att varje kandidat ska få en positiv upplevelse hos oss och vi håller dig uppdaterad under hela processen. Du behöver aldrig undra vad som händer och hur just du ligger till i rekryteringsprocessen. Som anställd hos oss kan du lita på att vi kommer hjälpa dig att nå dina karriärsmål. Vi finns som en partner genom din yrkesmässiga karriär.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Omfattning: Heltid till den 11/3 2027
Start: 14/3-2026
Sista ansökningsdagen: 19/1-2026
Du söker tjänsten på futurepeople.se
Vi har ej möjlighet att ta emot ansökningar via e-mail med anledning av GDPR.Har du frågor om rollen eller undrar hur processen ser ut framöver får du gärna kontakta oss. Vi som arbetar med processen på detta uppdrag är Therese Lönnberg, du når mig på therese.lonnberg@futurepeople.se
och Liv Hedström, liv.hedstrom@futurepeople.se
. Vi ser gärna sökanden med olika bakgrunder och erfarenheter. Vi går igenom ansökningarna löpande och i konsultvärlden går processerna oftast snabbt. Rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
