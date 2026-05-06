Förändringsinriktad VD
2026-05-06
SOLTAK AB - Samverkan för effektivare tjänster
SOLTAK ägs av fyra kommuner, Kungälv, Stenungsund, Lilla Edet och Tjörn.
SOLTAK levererar specialiserade tjänster inom ekonomiadministration, löneadministration, IT-drift och support. Genom dessa tjänster kan vi, tillsammans med våra kommuner, samordna och effektivisera verksamheten. Utöver detta utför och driver vi uppdrag och projekt för våra kommuner inom samtliga tjänsteområden. Som inköpscentral möjliggör vi även kostnadseffektiva lösningar för våra kommuner.
Vi är dedikerade till att leverera professionella tjänster och strävar ständigt efter att förbättra servicen till våra kommuner.
Vårt fokus ligger på att stödja ägarkommunernas processer och administrativa tjänster, vilket utgör kärnan i vår verksamhet. Med korta beslutsvägar kan vi snabbt anpassa oss för att möta våra kommuners behov och förväntningar. SOLTAK AB består idag av 117 anställda och omsätter 231 miljoner.
De ord vi vill förknippa med SOLTAK är engagemang, kompetens och tillsammans.
SOLTAK AB strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som värderar sina medarbetare högt och som inspirerar till yrkesmässig och personlig utveckling.
Läs mer på: www.soltakab.se
Vi söker dig som har god kompetens inom tjänste- eller serviceområdet och gedigen erfarenhet av ledarskap på strategisk nivå. Du lockas av utmaningen att leda vårt fortsatta arbete mot vår vision, med hög affärsmässighet och starkt verksamhetsfokus. Vi söker en genomförare som är trygg och tydlig i sitt ledarskap, bra på att skapa goda relationer internt och externt samt motiveras av att arbeta i en föränderlig miljö. Du har förståelse för de särskilda krav som ställs på uppdraget att leda ett kommunalt ägt bolag.
Som VD ansvarar du för att utveckla SOLTAK till ett ännu mer verksamhetsorienterat och kostnadseffektivt bolag. Du leder denna utveckling på uppdrag av styrelsen och alltid i samverkan med verksamheterna i kommunerna. Du förväntas vidareutveckla processer och system som används för signifikant ökad kundnöjdhet, ständig leveranskvalitet och processeffektivitet i verksamheten. Du har förmåga att ställa krav som stödjer effektivitet genom att sammanväga de olika verksamheternas krav. Kommunikation är en stark sida hos dig och du arbetar lösningsfokuserat för att nå uppsatta mål.
I din roll som VD kommer du att:
rapportera direkt till styrelse och ha ett direkt personalansvar för en ledningsgrupp med fem ledare.
ansvara för tjänster och projekt gentemot kommunerna både ur ett operativt och strategiskt perspektiv. Du kommer vara ansvarig för att planera och optimera resurser så som personal, system och teknik med syfte att uppnå ekonomiska mål och samt kvalitetsmål i en effektiv organisation. Du ska se till att tidplaner och budgetar hålls samt att tjänsterna lever upp till alla kvalitets- och säkerhetskrav. Du har god förmåga att diskutera tekniska tjänster och IT-frågor på en övergripande nivå.
systematiskt vidareutveckla och implementera välstrukturerade processer och system för våra områden lön, ekonomi och IT. Genomföra löpande förbättringsarbeten genom nya arbetssätt inom områdena för att öka effektivitet och verksamhetsnytta samt sänka kostnader
skapa goda relationer och samverka med verksamhetsråden för att tydligt kommunicera förväntningar, budget och resultat.
ansvara för planering och uppföljning av personal och konsulter. Både ur ett bemannings- och utvecklingsperspektiv.Det är viktigt att du som VD är en lagspelare och har en god förmåga att engagera och motivera dina medarbetare.
Vi söker dig som har en relevant akademisk examen. Du har med ditt inkluderande ledarskap framgångsrikt bedrivit förändringsarbete inom komplexa organisations- och verksamhetsutvecklingsprojekt. Dina styrkor ligger i att du engagerar alla interna resurser såväl som övriga intressenter. Du är driven, handlingskraftig, välstrukturerad och effektiv i ditt arbete. Du kan tydligt kommunicera visioner och mål till hela företaget. Du är ambitiös, prestigelös, trygg med god självinsikt och integritet. Du kommer att ha många kontaktytor i din roll varav god samarbetsförmåga är av största vikt. Du är resultatinriktad och vågar fatta beslut, samtidigt som du är flexibel och beredd att prioritera utifrån ett helhetsperspektiv.
Tillträde; snarast eller enligt överenskommelse
Placering: Tjänsten är placerad i Kungälv
Läs mer på www.luncon.se/aktuellt
Kontakt: I denna rekrytering samarbetar Soltak AB med Ragnar Lundborg Consulting AB. För en konfidentiell kontakt och mer information om tjänsten är du välkommen att höra av dig till Ragnar Lundborg tel 070-55 190 55, ragnar.lundborg@luncon.se
Ansökan: Välkommen med din ansökan, senast den 3 juni, 2026. Så ansöker du
Via hemsidan www.luncon.se/aktuellt
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ragnar Lundborg Consulting AB
