Fonus Mariestad söker Kundrådgivare
Vi visar vägen när livet förändras.
I vårt arbete möter vi både livet och döden. Att finnas där när livet tar en ny vändning med sorgen och ovissheten, är en viktig uppgift. Det kräver mod. Vi guidar och stöttar människor i den situation då livet kan vara som svårast. Genom vårt sätt att vara och agera, med trygghet, omtanke och guidning, finns vi där för att skapa det finaste avslutet. Ett sista personligt farväl.
Ett jobb nära livet och döden Som kundrådgivare skapar du tillit och förtroende hos våra kunder och är vägvisaren i en tid som för många är fylld av sorg och ovisshet. Att arbeta med begravning är omväxlande, händelserikt och kräver god förståelse för människors olika behov. Du tar ett helhetsansvar i att planera och anpassa ceremonin efter kundens behov och önskemål samtidigt som du alltid har stöd av kollegor som finns nära till hands.
Några av arbetsuppgifterna är att:
• Möta anhöriga och ge rådgivning kring planering och genomförande av begravningsceremonin, inklusive val av ceremonityp, kistor, urnor och andra detaljer
• Upprätta kostnadsförslag, hantera fakturering och betalningar
• Koordinera och ha kontakt med externa leverantörer som till exempel blomsteraffärer, församlingar, trossamfund och myndigheter
• Agera representant i kyrkor, kapell och andra samlingslokaler i samband med ceremonier
• Vara Borgerlig Officiant vid ceremonier
• Hantera avlidna vid hämtningar, personliga avsked och förberedelse för ceremoni
• Ge stöd och praktisk vägledning till anhöriga genom hela begravningsprocessen, från första mötet till efterföljande uppföljning
Till vårt kundområde Skaraborg med kontor i bland annat Skara, Falköping, Mariestad, och Skövde söker vi en kollega, som ska utgå från vårt kontor i Mariestad. Inom kundområdet arbetar vi som ett team och hjälper varandra vilket innebär att du kommer få möjlighet att arbeta i hela kundområdet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde efter överenskommelse. Fonus tillämpar 6 månaders provanställning.
Vad du har med dig:
• Erfarenhet av arbete med kunden i fokus
• Erfarenhet av service och/eller försäljning
• God samarbetsförmåga och vana av att arbeta i team
• God administrativ förmåga och vana av att arbeta i olika affärssystem samt Office-paketet
• Har B-körkort, tillgång till egen bil och är bekväm med att köra större fordon
• Beredskap ingår i tjänsten och vi förväntar oss att du är beredd att arbeta utanför kontorstid ca var 9:e till 10:e vecka
Vi ser det som meriterande om du även:
• Talar flera språk
• Har erfarenhet av vår eller närliggande verksamhet
• Har erfarenhet av arbete med olika kulturer
Vem vi letar efter:
Vi har alltid kundens behov och önskemål i fokus. Det innebär att du behöver ha ett stort engagemang för kunden, vara trygg i din kompetens och bemöta människor med omtanke och förståelse. För att kunna hantera och skapa trygghet i svåra situationer behöver du vara lyhörd, kommunikativ och tydlig. Att ha förmågan att ta affärsmässiga beslut är också en viktig del av rollen. Vi jobbar alltid för att utvecklas och bli bättre och tror därför att du är nyfiken för andras perspektiv, gillar att förändra saker till det bättre och tar egna initiativ till utveckling.
Det här erbjuder vi:
Hos oss får du utrymme att stärka både din personliga och professionella utveckling. Vi satsar på kompetensutveckling och har utbildningsprogram för nyanställda och kurser för den som vill specialisera sig.
Några av våra andra förmåner är:
• Kollektivavtal inkl. försäkringar & tjänstepension
• Personalrabatter
• 4 000 kr i friskvårdsbidrag varje år
• Subventionerad lunch
Så här ansöker du:
Sista ansökningsdag är 2025-11-23 men eftersom vi går igenom ansökningar och kallar till intervju löpande kan tjänsten tillsättas innan detta datum.
Vill du veta mer om rollen eller Fonus, tveka inte att kontakta Otto Jonsson, Kundområdeschef på 0501-718 07 eller otto.jonsson@fonus.se
.
Vi ser fram emot din ansökan!
Fonus - en del av Fonus ekonomisk förening
Vi är Sveriges mest anlitade begravningsbyrå. Med lång och bred erfarenhet av alla typer av begravningar ingår vi i en stor gemenskap från norr till söder. Sedan starten 1945 har vi utvecklats med långsiktighet inom två huvudområden; begravning och juridik. Fonus drivs som en ekonomisk förening och vårt gemensamma mål är att erbjuda prisvärda och kvalitativa tjänster. Inom Fonus ekonomisk förening finns förutom Fonus, Familjens Jurist, Momento-byråerna samt Farväl och Fondkistan. Ersättning
