Fönsterputsare
Solklart Hushållsnära Tjänster AB / Städarjobb / Växjö Visa alla städarjobb i Växjö
2026-07-31
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Vi söker nu en fönsterputsare på timmar till arbete hos våra privatkunder och företagskunder. Arbetet passar dig som är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad samt trivs med att arbeta självständigt och med kundkontakt. Arbetet kan periodvis innebära arbete på höjd.
Låter detta som något för dig är du varmt välkommen att skicka in din ansökan med en kort presentation av dig själv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: solklartstad@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvårdare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Solklart Hushållsnära Tjänster AB
(org.nr 556180-8196)
Arabygatan 15 (visa karta
)
352 46 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10017443