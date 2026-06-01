Folkhälsosamordnare
Region Jämtland Härjedalen, Folkhälsoenheten / Administratörsjobb / Östersund
2026-06-01
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen – en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Arbetsuppgifter
I rollen som folkhälsosamordnare arbetar du regionövergripande för att stärka ett kunskapsbaserat och jämlikt folkhälsoarbete i Jämtlands län.
Arbetet innefattar att identifiera behov, initiera, planera och genomföra utvecklingsinsatser utifrån evidens och beprövad erfarenhet. Resultaten följs upp i linje med regionala mål, politiska prioriteringar och nationella kunskapsstöd.
Just nu pågår ett utvecklingsarbete tillsammans med länets kommuner med fokus på barn och unga, liksom implementering av en ny länsövergripande strategi för folkhälsa och trygghet. Du kommer in i ett skede där det finns stora möjligheter att påverka den framtida utvecklingen av dessa processer.
En central del av uppdraget är att bidra till utvecklingen av ett långsiktigt och samordnat arbete för att främja barns och ungas hälsa samt förebygga ohälsa tidigt i livet. Du kommer att driva ett långsiktigt arbete för att skapa strukturer och arbetssätt som bidrar till jämlik hälsa och goda uppväxtvillkor. Du bidrar till att skapa ett mer sammanhållet och kunskapsbaserat folkhälsoarbete genom att utveckla modeller, strukturer och gemensamma arbetssätt som stärker aktörer i hela länet.
Arbetet sker i nära samverkan med kommuner, civilsamhälle, regionala verksamheter och andra samhällsaktörer, där du bygger relationer, skapar samsyn och driver gemensamma initiativ framåt. Du fungerar också som ett strategiskt stöd till ledning och politiker, där du bidrar med analyser, underlag och rekommendationer inom frågor som rör barn och unga, folkhälsa och jämlikhet.

Kvalifikationer
Du har en högskoleutbildning inom folkhälsovetenskap och erfarenhet från att ha arbetat med utvecklingsfrågor i en politiskt styrd organisation. Du har god kännedom om regionens ansvarsområden.
Arbetet kräver strategisk överblick och förmåga att arbeta strukturerat och analytiskt. Det ställer höga krav på dina samverkanskompetenser då du förväntas driva utveckling organisationsövergripande och i samarbete med till exempel kommuner och civilsamhälle.
I rollen som samordnare förväntas du vara trygg i att presentera inför olika målgrupper samt leda möten och driva processer framåt. Uppdraget kommer över tid att vara behovsstyrt och vi söker därför dig som trivs med varierande uppdragsområden. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Persr/169/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Region Jämtland Härjedalen
Region Jämtland Härjedalen, Folkhälsoenheten
Vision
Gunvi Dahlström gunvi.dahlstrom@regionjh.se 0705874307
