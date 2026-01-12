Flyttstädning Hemnöjd AB
2026-01-12
Om jobbet
Vill du arbeta med professionell flyttstädning i ett växande och miljövänligt städföretag?
Vi på Hemnöjd AB söker nu dig som är noggrann, ansvarstagande och vill jobba inom städbranschen. Vi erbjuder arbete främst inom flyttstädning i Stockholmsområdet.Publiceringsdatum2026-01-12Dina arbetsuppgifter
Flyttstädning av bostäder enligt checklistor och höga kvalitetskrav
Grundlig rengöring av kök, badrum, golv, fönster m.m.
Ansvara för att lämna bostaden skinande ren och redo för nästa boendeKvalifikationer
Helst Erfarenhet av städning är meriterande men inte ett krav
Du är noggrann, punktlig och har känsla för kvalitet
Du kan arbeta självständigt men även samarbeta i team .
Om anställningen:
Tjänsten kan vara både heltid eller deltid, beroende på tillgång och önskemål
Arbetstider varierar beroende på uppdrag
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Stockholm med omnejd
Det finns både heltid och deltid , också timanställning, prov anställning och behov avställning , tillsvidareanställning
Skicka din ansökan till: info@hemnojd.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
E-post: Info@hemnojd.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemnöjd AB
(org.nr 559513-1821), https://www.hemnojd.se/
Rustningsgränd 2 (visa karta
)
177 65 JÄRFÄLLA Jobbnummer
9680045