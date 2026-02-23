Flyttpersonal
Allflytt-TSV AB / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2026-02-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Allflytt-TSV AB i Göteborg
Allflytt- TSV AB är ett flyttföretag som bedriver i huvudsak flyttuppdrag inom Göteborgsregionen.
Vi är ett litet företag med 13 anställda som sätter stor vikt på kvalitet för de uppdrag vi utför .
Arbetsuppgifterna är varierande; packning, flytt av bohag, magasinering och montering av möbler är en del av arbetsuppgifterna.
Arbetet kräver att man är både självgående och bra med kundkontakter.
Tunga lyft förekommer och därför ser vi gärna att du är i bra fysisk form.
Hoppas att du är personen som kan komma in i vårt härliga arbetsteam.
Krav: B-korts behörighet, svenska i tal och skrift
Meriterande: C-kort och CE-korts behörighet, YKB
Vi tillämpar 6 mån provanställning.
Om du tycker att arbetet låter intressant? Sök omgående, intervjuer kommer att ske löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: allflytt@telia.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Allflytt-TSV AB
(org.nr 556136-1030)
Lilla Holmen 3 (visa karta
)
424 57 GUNNILSE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9759198