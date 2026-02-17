Flytspacklare
Noak Golv AB / Grovarbetarjobb / Luleå Visa alla grovarbetarjobb i Luleå
2026-02-17
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Noak Golv AB i Luleå
Flytspacklare sökes
Vi söker dig som har erfarenhet av flytspackling och vill arbeta i ett engagerat team.Publiceringsdatum2026-02-17Dina arbetsuppgifter
Städning och förberedelse av arbetsyta
Primning
Flytspackling
Samarbete i team på arbetsplatsenKvalifikationer
Erfarenhet av flytspackling
God samarbetsförmåga
Förmåga att planera, organisera och ta ansvar för ditt arbete
Noggrann och lösningsorienterad
Arbetet är förlagt till olika orter och kan innebära övernattning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: alen.dedic@noak.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Noak Golv AB
(org.nr 556820-0447) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Arbetsledare
Alen Dedic alen.dedic@noak.se 073-622 31 45 Jobbnummer
9748020