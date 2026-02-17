Flytspacklare

Noak Golv AB / Grovarbetarjobb / Luleå
2026-02-17


Flytspacklare sökes
Vi söker dig som har erfarenhet av flytspackling och vill arbeta i ett engagerat team.

Publiceringsdatum
2026-02-17

Dina arbetsuppgifter
Städning och förberedelse av arbetsyta
Primning
Flytspackling
Samarbete i team på arbetsplatsen

Kvalifikationer
Erfarenhet av flytspackling
God samarbetsförmåga
Förmåga att planera, organisera och ta ansvar för ditt arbete
Noggrann och lösningsorienterad

Arbetet är förlagt till olika orter och kan innebära övernattning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: alen.dedic@noak.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Noak Golv AB (org.nr 556820-0447)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Arbetsledare
Alen Dedic
alen.dedic@noak.se
073-622 31 45

Jobbnummer
9748020

