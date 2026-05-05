Flygspeditör till Dachser
2026-05-05
Trivs du i en operativ roll där du har fullt ansvar för dina sändningar - från första bokning till avslutad leverans? Här blir du en viktig del av ett mindre team där flygspedition är kärnan i vardagen.
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar i 12 månader. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos vårt kundföretag. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.
Om företaget
Dachser är ett internationellt logistikföretag med huvudkontor i Tyskland. Företaget grundades 1930 och har sedan dess utvecklats till en global aktör inom transport- och logistiklösningar. Dachser erbjuder tjänster inom vägtransport, flyg- och sjöfrakt samt kontraktslogistik, vilket innebär lagerhållning och skräddarsydda logistiklösningar för kunder inom olika branscher.
Med ett omfattande nätverk som sträcker sig över Europa, Asien och Amerika fokuserar Dachser på att skapa effektiva och hållbara transportkedjor. Företaget kombinerar avancerad IT-teknik med lång erfarenhet för att optimera flöden och säkerställa hög kvalitet i sina leveranser.
Dachser lägger även stor vikt vid hållbar utveckling, bland annat genom att investera i miljövänliga transportlösningar och energieffektiva lager. Deras mål är att bidra till en mer hållbar logistikbransch samtidigt som de erbjuder pålitliga och kostnadseffektiva tjänster till sina kunder.
Arbetsuppgifter
I rollen som flygspeditör arbetar du brett med både import och export av flygsändningar. Du ansvarar för hela den operativa processen och är den som driver ärendena från start till mål. Arbetet är ad hoc-styrt och du hanterar parallellt flera olika sändningar med varierande komplexitet.
Du har löpande kontakt med kunder, leverantörer och det internationella kontoret, där mycket av kommunikationen sker på engelska. Rollen kräver att du är självgående, tar ägandeskap för ditt arbete och trivs i en miljö där man hjälps åt och löser det som behöver göras.
Exempel på arbetsuppgifter:
Hantera flygsändningar inom import och export från bokning till fakturering
Prissättning av sändningar i dialog med Operations och Pricing
Kontakt med kunder, flygbolag, leverantörer och globala kontor
Säkerställa korrekt dokumentation och leverantörsfakturor
Arbeta i det egenutvecklade affärssystemet
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Några års erfarenhet av flygspedition, gärna inom både import och export
God vana av att arbeta operativt med hela sändningsflödet
Flytande svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska
För att trivas i rollen är du prestigelös och trygg i det operativa arbetet. Du tar ansvar för dina uppgifter, är handlingsorienterad och van att själv driva ditt arbete framåt. I en mindre organisation är du flexibel, nyfiken och öppen för att lära dig nytt - även utanför din tidigare erfarenhet. Du uppskattar samarbete men är samtidigt bekväm med att arbeta självständigt och fatta beslut i vardagen.
Övrig information
Start: Augusti Plats: Mölndal Lön: Enligt överenskommelse
Som en del av rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med utdrag ur belastningsregistret.
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
