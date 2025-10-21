Flygplatsman - Mora Flygplats
AB Dalaflyget - Mora Flygplats / Budjobb / Mora Visa alla budjobb i Mora
2025-10-21
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Dalaflyget - Mora Flygplats i Mora
Dalaflyget söker Flygplatsman till Mora Airport.
Inom AB Dalaflyget tillämpar vi konceptet "Basic Airport" vilket innebär att man roterar bland de arbetsfunktioner som finns på en flygplats och skapar en mycket varierande arbetsmiljö. Som Flygplatsman innebär detta främst arbete inom ramp-, fält- samt brand & räddningstjänst. Utöver bistår man efter förmåga inom både fastighets- samt fordonsskötsel.
Vem är du?
Vi ser gärna att du som minimum har en gymnasial utbildning med ändamålsenlig inriktning och efterföljande arbetslivserfarenhet. Mycket meriterande om du även har tidigare erfarenhet från flygplatsdrift, brand- & räddningstjänst eller annat område inom branschen.
Då driften av en flygplats styrs av omfattande regelverk krävs det att du är noggrann, analytisk, har en god detalj- och kvalitetskänsla samt är bekväm med att arbeta efter rutinbeskrivningar. Du talar och skriver obehindrat på svenska och engelska samt känner dig bekväm i traditionella IT-miljöer.
Möjlighet till växlande arbetstider under dag- och kvällspass samt söndagar förutsätts. Vidare kräver verksamheten beredskapstjänstgöring ungefärligen var 4:e vecka.
Tjänsten omfattas av krav på konditionstest, straffregister- och bakgrundskontroll samt fordonsbehörighet BC. Meriterande med truckkort B1 samt C2.
Vi erbjuder
Ett intressant och omväxlande jobb i en mycket dynamisk verksamhetsmiljö som verkar för en attraktiv tillgänglighet till vår fantastiska landsbygd i Dalarna samt omhändertagandet av samhällsviktig flygverksamhet. Enligt vårt motto "långt bort - nära hem" vill vi bidra till att göra stora avstånd små med ett tydligt fokus på ett miljömässigt hållbart resande och klimatsmarta flygplatser.
För mer information kring tjänsten så är du välkommen att kontakta operativt ansvarig - Jonas Lassis (0720-89 52 49) alternativt flygplatschef - Anders Mjöberg (070-561 25 10).
Urval och intervjuer sker löpande med sista ansökningsdag 14 november. Din ansökan, i form av personligt brev samt CV, skickar du till: jobb-mxx@dalaflyget.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
E-post: jobb-mxx@dalaflyget.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Dalaflyget
(org.nr 556691-2183), http://www.dalaflyget.se
Flygplatsvägen (visa karta
)
792 91 MORA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
AB Dalaflyget - Mora Flygplats Kontakt
Operativ chef
Jonas Lassis jonas.lassis@dalaflyget.se 072-0895249 Jobbnummer
9567614