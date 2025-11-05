Flicka på 4 år i Sollefteå söker assistent
2025-11-05
Molnet Personlig assistans är en assistansanordnare för personer som är berättigad till personlig assistans enligt LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. Vår verksamhet kännetecknas av flexibla lösningar med hög kvalitet, tillgänglighet och stort engagemang för både kunder och assistenter.
En 4-årig flicka har ett assistansteam för omvårdnad i hemmet. Hon kan inte andas på vanligt sätt så har hon trakeostomi inopererad och pga. ätsvårigheter har hon gastrostomi (knapp på magen).
Det viktiga är att du är lugn, ordningsam, pålitlig, har tålamod, ansvarsfull och har hög arbetsmoral. Du måste vara rökfri och kunna svenska språket flytande i både tal och skrift. Kunskap av track, peg-knapp, inhalation, andningsmaskin är ett plus men absolut inget krav.
Du kommer få lämna ett utdrag ur Polisens belastningsregister, detta är obligatoriskt då flickan är minderårig. Vi kommer att lägga stor vikt på personlig lämplighet vid rekrytering.
En introduktion görs alltid i början av tjänsten där du får lära dig allt du behöver kunna. Vi vill att du som söker har för avsikt att jobba med flickan långsiktigt. Arbetstiderna kommer att vara 12 h, dubbelassistans dygnet runt, vaken natt.
Vill du ha en intressant och utvecklande arbetsplats så har du hittat helt rätt! Om du känner att du stämmer in på beskrivningen ovan så tveka inte på att skicka ett mail med CV och personligt brev till Molnet Personlig Assistans. Mer information ges vid en eventuell intervju. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
E-post: victoria@molnetassistans.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Flicka 4 år".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Molnet Personlig Assistans AB
