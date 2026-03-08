Flexibel personlig assistent sökes - timanställning
2026-03-08
God Assistans erbjuder personlig assistans till kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta, hög kompetens och ett genuint engagemang för det vi gör. Med lång erfarenhet inom personlig assistans strävar vi alltid efter att förenkla vardagen för våra kunder och skapa en trygg arbetsmiljö för våra medarbetare.
Vi tror på vikten av ett personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service - och vi arbetar varje dag för att leva upp till detta.
För våra medarbetare erbjuder vi:
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag upp till 4000 kr/år
Kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling
Inför en intervju ber vi dig att styrka din rätt att arbeta i Sverige genom att visa upp giltiga dokument, såsom svenskt pass/personbevis, uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU). Enligt lagen om registerkontroll behöver du även uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister (Utdrag för arbete med barn med funktionsnedsättning) om du ska arbeta med minderårig. Du kan enkelt beställa detta digitalt via polisens hemsida.
Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår hemsida: http://www.godassistans.se
Vill du arbeta extra i ett jobb där din insats verkligen betyder något? Vi söker nu en timanställd personlig assistent till en 30-årig man som bor i en egen stuga på sina föräldrars gård i Alingsås, omgiven av djur och natur.
Körkort och tillgång till bil är ett krav eftersom bostaden ligger utanför kollektivtrafiken. Bilkörning ingår i tjänsten.
Om uppdraget
Mannen lever med autism och epilepsi och behöver stöd i sin dagliga livsföring. På vardagarna är han på daglig verksamhet kl. 09:00-15:00, och efteråt deltar han gärna i aktiviteter eller matlagning - ett stort intresse.
Helgerna är ofta lugnare och spenderas gärna utomhus med promenader eller fika.
Vem söker vi?
Du är trygg, ansvarstagande och kan arbeta självständigt. Vi ser gärna att du är aktiv, strukturerad och trivs med att planera och genomföra aktiviteter.
Erfarenhet av autism och epilepsi är meriterande men inget krav. Det viktigaste är att du kan skapa trygghet, har ett lugn bemötande, kan arbeta med tydliga rutiner och strukturerat.
Vi söker dig som är engagerad och vill bygga en god relation samtidigt som du bidrar till en stabil och meningsfull vardag.Publiceringsdatum2026-03-08Om tjänsten
Arbetstiderna varierar, men vardagspassen är oftast kl. 15:15-08:55 eller 15:15-21:15. Helgpassen kan vara kl. 09:00-15:00, 15:00-09:00 eller dygnspass.
Arbetet innebär främst kvälls- och nattpass med inslag av väntetid. På morgonen åker mannen färdtjänst till sin dagliga verksamhet.
Vi ser gärna att du är flexibel och kan arbeta extra vid behov. Så ansöker du
