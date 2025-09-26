Fleet Customer Support till kund inom fordonsbranschen
Jurek Recruitment & Consulting AB / Administratörsjobb / Södertälje Visa alla administratörsjobb i Södertälje
2025-09-26
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jurek Recruitment & Consulting AB i Södertälje
, Salem
, Nykvarn
, Botkyrka
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en roll där service, administration och kundkontakt står i centrum? Nu söker vi en handläggare till Fleet Customer Support för ett uppdrag på heltid.
Om rollen
Du kommer att ha daglig kontakt med företagskunder, inklusive förare, bilansvariga och löneadministratörer, främst via telefon och mejl. Rollen innefattar även digitala kundmöten, exempelvis genomgångar av systemet FleetWeb eller andra frågor där kunderna behöver administrativ assistans.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Hantering av beställningar och spärrar av drivmedelskort
* Utskick av rekvisitioner och förklaring av bilrelaterade kostnader
* Stöd vid kilometerrapportering
* Administration av behörigheter för bilansvariga
* Information kring regler och riktlinjer
Vem är du?
För att lyckas i rollen ser vi att du har gymnasieexamen samt tidigare erfarenhet av kundservice och administrativa arbetsuppgifter. Du har goda kunskaper i både Outlook och Excel, vilket är en förutsättning för att hantera det dagliga arbetet effektivt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av fordonsfinansiering, särskilt leasing, samt tidigare arbetat med fordonsadministration.
Som person har du god samarbetsförmåga och ett tydligt servicefokus. Du är relationsskapande, har gott omdöme och kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift. Du arbetar strukturerat, är självgående och har ett starkt kvalitetsmedvetande.
Du erbjuds
Det här är ett konsultuppdrag där du kommer att arbeta hos vår kund, en välkänd aktör inom fordonsbranschen, med placering i Södertälje. Uppdraget kommer löpa på under 12 månader och förväntas starta i december.
Du får möjlighet att bli en del av ett engagerat och professionellt team där samarbete, respekt och arbetsglädje är centrala värden. Arbetsmiljön präglas av öppenhet och ett lösningsorienterat förhållningssätt, där din insats gör verklig skillnad för både kollegor och kunder.
Urvalsprocessen och intervjuer sker löpande och du är varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt via www.jurek.se.
Vid frågor angående tjänsten kontakta gärna ansvarig konsultchef Hedda Grenlöv på hedda.grenlov@jurek.se
.Publiceringsdatum2025-09-26Om företaget
Jurek Recruitment & Consulting grundades 2006 av serieentreprenören Shervin Razani och är ett växande företag med fokus på flexibla och kundanpassade rekryterings- och konsulttjänster. Vi rekryterar och hyr ut talanger inom en mängd områden, från studenter till erfarna akademiker, med specialistkompetens. Våra uppdrag spänner över områdena juridik, ekonomi, HR, marknad/kommunikation, administration och management. Då varje uppdrag är unikt arbetar vi för att alltid skapa en perfect match för våra konsulter och kunder.
Konsult hos Jurek
År 2024 utsågs vi till en av Sveriges 100 mest attraktiva arbetsgivare av Karriärföretagen. Det är fint att få ett kvitto på vårt viktiga arbete med att erbjuda unika karriär- och utvecklingsmöjligheter. Som konsult hos oss får du chansen att arbeta på spännande arbetsplatser inom olika branscher och vid din sida har du alltid en dedikerad konsultchef som stöttar dig under ditt uppdrag och hjälper dig framåt i din karriär. Du kommer dessutom bjudas in på flera spännande nätverksträffar och aktiviteter tillsammans med konsultchefer och övriga konsulter på Jurek.
Nyfiken på att veta mer om hur det är att konsulta via oss? Spana in vad våra konsulter säger här: https://jurek.se/konsult-hos-oss-pa-jurek Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), http://www.jurek.se/ Arbetsplats
Jurek Rekrytering & Bemanning AB Kontakt
Hedda Grenlöv Hedda.Grenlov@jurek.se Jobbnummer
9528088