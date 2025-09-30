Fleet Controller - Mainline Diesel
Nordic Re-Finance AB / Gruv- och metallurgijobb / Jönköping Visa alla gruv- och metallurgijobb i Jönköping
2025-09-30
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordic Re-Finance AB i Jönköping
Om jobbet
Nordic Re-Finance fortsätter att utveckla verksamheten och nu söker vi en Fleet Controller - Mainline Diesel till vårt team. I denna roll har du en central funktion i att säkerställa att våra lok snabbt och effektivt åtgärdas vid driftstopp och tekniska fel samt ansvarar för att planera och koordinera det periodiska underhållet av våra fordon. Du arbetar i vårt skräddarsydda fordonsförvaltningssystem Railkeep & lagersystemet Arsenal och har en viktig roll i dialogen mellan hyrestagare, verkstäder och våra egna tekniker. Har du egna kunskaper om felsökning på järnvägsfordon är det meriterande för tjänsten. Publiceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
Planera och schemalägga periodiskt underhåll i samråd med hyrestagare och verkstäder för att säkerställa hög tillgänglighet på våra fordon.
Koordinera och hantera avhjälpande underhåll vid driftstopp och tekniska fel.
Ha löpande dialog med hyrestagare för att bedöma och prioritera felanmälningar.
Planera och samordna insatser från våra egna tekniker samt externa verkstäder.
Säkerställa att rätt reservdelar och material skickas ut för reparationer.
Följa upp och dokumentera reparationer i Railkeep för att säkerställa spårbarhet och efterlevnad av regelverk.
Analysera och identifiera återkommande fel för att optimera underhållsprocesser.
Följa upp felrapporter och arbeta proaktivt för att åtgärda så många avvikelser som möjligt i samband med planerade underhållsinsatser.
Samarbeta med underhållsteamet för att minska driftstopp och förbättra fordonens tillgänglighet och underhållsprocesser.
Vi söker dig som
Har god administrativ förmåga och är strukturerad i ditt arbetssätt.
Trivs i en koordinerande roll med många kontaktytor.
Har erfarenhet av att arbeta med underhållsplanering, avhjälpande underhåll och driftstoppshantering, gärna inom järnväg eller liknande bransch.
Har god datorvana och erfarenhet av system för dokumentation och planering.
Är lösningsorienterad, har förmågan att hantera akuta problem, oförutsedda händelser och förändringar på ett effektivt sätt
Är van vid att tempoväxla och har förmåga snabbt växla mellan olika uppgifter och prioritera rätt.
Har god kommunikationsförmåga och kan hantera dialoger med kunder, tekniker och verkstäder.
B-körkort och tillgång till bil krävs då kontoret ligger utanför tätort.
Vi erbjuder
Hos Nordic Re-Finance blir du en del av ett engagerat team där vi arbetar tätt tillsammans för att leverera hög kvalitet och service till våra kunder. Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön och pensionsavsättning.
Friskvårdsbidrag.
En dynamisk och varierad roll där du får möjlighet att utvecklas och påverka vår verksamhet.
Om Nordic Re-Finance AB
Nordic Re-Finance AB grundades 2006 och hyr ut samt förvaltar spårbundna fordon i Sverige och Norge. Vi har över 200 lok och arbetsmaskiner och utökar ständigt vår flotta. Våra kunder arbetar med godstransporter, infrastrukturarbeten och industriell växling. Huvudkontoret ligger i Klerebo utanför Jönköping, där vi även har lager för reservdelar.
Intresserad av tjänsten?
Skicka din ansökan med CV och personligt brev direkt. Vi rekryterar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
E-post: kim@nordicrefinance.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Re-Finance AB
(org.nr 556703-5877), https://nordicrefinance.se/
Klerebo 4 (visa karta
)
564 91 BANKERYD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9533459