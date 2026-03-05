First Line Support till Infometric
Bravura Sverige AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2026-03-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-05Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag med goda möjligheter till överrekrytering. I den här rollen får du initialt en anställning hos Bravura, och det är uttalat att Infometric har för avsikt att erbjuda dig anställning hos dem på sikt. Detta ger både dig och Infometric en bra möjlighet att lära känna varandra samt utvärdera hur ni trivs med ert samarbete.
Uppdragstiden blir en ömsesidig testperiod där du som konsult har samma trygghet som en anställd. För dig som är ny på arbetsmarknaden är konsultuppdrag ett bra sätt att testa olika uppdrag, knyta kontakter och bygga upp ett konkurrenskraftigt cv.
Läs mer om vad det innebär att vara konsult på Bravuras hemsida.Om företaget
Infometric är en ledande och grön leverantör som befinner sig mitt i den intensiva energiomställningen. De är experter på att mäta och optimera energianvändning för att hjälpa sina kunder att hushålla med våra gemensamma resurser. Genom moderna tekniska lösningar och kostnadseffektiva energilösningar skapar de värde för både plånboken och klimatet.
Genom åren har Infometric hjälpt tusentals fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att sänka sina energikostnader med hundratals miljoner kronor. De mäter el, varm- och kallvatten samt temperatur i fastigheter och lägenheter. Ofta ingår dessutom mätsystem i deras socelllsanläggningar och laddboxar. Sedan starten 1995 har de samlat in över en miljard mätvärden - och nu växlar de upp med ambitionen att bli en ännu starkare aktör inom den gröna energiomställningen.
Infometric har sitt huvudkontor i Sollentuna och består av cirka 60 medarbetare.Dina arbetsuppgifter
I rollen som First Line Support arbetar du huvudsakligen inom två områden. Du ger support till kunder som kontaktar Infometric via telefon eller e-post med frågor kopplade till Infometrics produkter och tjänster. Parallellt hanterar du administrativa uppgifter relaterade till kundärenden, såsom inloggningar, orderhantering och vidarefördelning av mer komplexa ärenden till Second Line.
Du blir en del av eftermarknadsavdelningen, en grupp på tretton personer med god stämning och stark gemenskap. Du får en gedigen introduktion för att kunna skapa en så god förståelse som möjligt för Infometrics arbetssätt och produkter.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
Första kundkontakten via mail och telefon
Administrativt arbete
Tilldela ärenden till Second Line
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Avslutad gymnasial utbildning
Erfarenhet av kundservice, reception eller liknande
Du talar och skriver obehindrat på svenska och har goda kunskaper i engelska
Meriterande med erfarenhet som helpdesktekniker eller supporttekniker
I rollen arbetar du tätt tillsammans med ditt team, vilket gör det viktigt att du trivs i en miljö där samarbete och ett gott arbetsklimat står i fokus. Du är uppmärksam, tillmötesgående och har en naturlig vilja att hjälpa andra. När problem uppstår agerar du lösningsorienterat och motiveras av att ge kunderna förstklassig service.
Du är flexibel och kan anpassa både arbetssätt och bemötande efter olika personer och situationer. Rollen passar dig som trivs med variation och gärna tar dig an arbetsuppgifter som kan skifta från dag till dag. Samtidigt tar du stort ansvar för ditt arbete, är noggrann och missar sällan detaljer. Du planerar och strukturerar ditt arbete metodiskt, vilket gör att du skapar trygghet både för kollegor och kunder.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Sollentuna Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Brillante Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7044718-1876424". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Hornsbruksgatan 28 (visa karta
)
117 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9779729