Finsnickare
Vår kund är ett svenskt specialsnickeri som levererar skräddarsydda helhetslösningar för kommersiella miljöer. Med egen produktion, projektledning och montering skapar de interiöra helheter med fokus på kvalitet, funktion och form. Arbetet präglas av variation, kreativitet och ett stort ansvar för varje snickares projekt. Mer information om företaget ges vid en telefonintervju.
Om rollen
Som Finsnickare blir du en nyckelperson i att förverkliga arkitekters och kunders visioner i allt från exklusiva restauranger till personliga kontorsmiljöer. Du kommer in i ett team där hantverksskicklighet kombineras med nytänkande och där friheten är stor att hitta egna tekniska lösningar. Här är ingen dag den andra lik och du får följa dina projekt hela vägen från ritning till verklighet. Du arbetar i en modern snickeriverkstad med tillgång till avancerad maskinpark och får möjlighet att växa inom både CAD och CNC om intresse finns.
Mer konkret innefattar tjänsten:
• Tillverkning av specialinredning i massivträ, fanér och MDF
• Självständigt arbete från kapnota och ritningsunderlag till färdig produkt
• Samarbete med projektledare för att tolka ritningar och identifiera tekniska lösningar
• Eventuellt deltagande i platsmontage, främst i Skåne, alltid i team
Om dig
Du är en person som älskar känslan av att se något växa fram under dina händer från ritning till färdig möbel eller inredningsdetalj. Du trivs i en miljö där ingen dag är den andra lik och där kreativitet och problemlösning är en självklar del av vardagen. För dig handlar snickeri inte bara om att mäta och såga rätt utan om att förstå vad kunden vill ha och hur du kan göra det möjligt.
Hos vår kund kommer du till din rätt om du är självgående, noggrann och har ett öga för detaljer. Du behöver inte vara den som hörs mest men du gillar att samarbeta, bidra till god stämning och ta ansvar både för ditt arbete och för helheten. Här är prestigelöshet, yrkesstolthet och viljan att dela med sig av sin kunskap viktiga delar av kulturen.
Följande är krav för tjänsten:
• 3-5 års arbetslivserfarenhet av finsnickeri/möbelsnickeri
• Vana av att arbeta med massivträ, fanér och mdf
• God förmåga att läsa ritningar
• Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Körkort B
Meriterande:
• Erfarenhet av 5-axlig CNC
• Erfarenhet av AutoCAD, Fusion 360
Övrig information
Start: Omgående enligt överenskommelse
Plats: Lund
Omfattning: Heltid
Arbetstider: måndag - fredag
Lön: Enligt överenskommelse
Övrigt: Till följd av jul- och nyårsledighet kommer ansökningar börja hanteras först 5/1-2026
Bakgrundskontroll kommer genomföras på de kandidater som går vidare i processen.
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Anna Svensson på anna.svensson@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
