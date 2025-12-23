Finsk/Svensk talande Sales Development Representative
Protosell AB / Säljarjobb / Ängelholm Visa alla säljarjobb i Ängelholm
2025-12-23
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Protosell AB i Ängelholm
, Göteborg
, Stockholm
eller i hela Sverige
Protosell söker nu en finsk/svensk talande Sales Development Representative.
Protosell arbetar sedan 20 år tillbaka B2B med att accelerera företags försäljning. Idag arbetar vi med flertalet kända varumärken där vi är den första kontakten med deras kunder. Så där är du en väldigt viktig byggsten för fortsatt arbete. I arbetsuppgifterna hör:
• Sätta upp möten mellan beslutsfattare och företaget du representerar
• Genomföra intervjuer och kartlägga organisationer
• Webinarie- och event inbjudningar
• Informera om produkter och tjänster för att identifiera behov
Vi söker efter dig som:
Van att kommunicera och älskar att prata - då telefon och dator är dina främsta verktyg
Vill lära dig nya saker - då vi representerar olika branscher
Organiserad och strukturerat arbetssätt
Har ett pannben av stål som resten av vårt härliga gäng
Lön enligt överenskommelse
Arbetet görs på kontoret i Ängelholm
Tillträde snarast
Ansökan skickas till: linda.brorsson@protosell.se
Läs mer om oss på www.protosell.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: linda.brorsson@protosell.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Finsktalande säljrepresentant". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Protosell AB
(org.nr 556576-5806), https://protosell.se/
Storgatan 40 (visa karta
)
262 32 ÄNGELHOLM Arbetsplats
Protosell AB Kontakt
Linda Brorsson linda.brorsson@protosell.se +46726489372 Jobbnummer
9662796