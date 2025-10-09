Finmontör Till Teledyne Flir!
2025-10-09
Teknisk montör till FLIR - Bygg framtidens värmekameror med oss!
Vi på WeStaff Sweden söker nu tekniska montörer till Teledyne FLIR i Täby, ett världsledande techbolag som utvecklar infraröda kameror och sensorsystem i världsklass. Här får du kombinera praktiskt hantverk med avancerad teknik och vara med och skapa produkter som används över hela världen, från räddningstjänster och forskning till försvar och industri. Det här är din chans att bygga teknik som räddar liv - på riktigt!
Rollen
Som montör på FLIR blir du en nyckelspelare i tillverkningen av högteknologiska IR-produkter. Du arbetar praktiskt med att montera, testa och finjustera komponenter inom elektronik, mekanik och optik i en ren, modern och högteknologisk produktionsmiljö.
Det är ett varierat och tekniskt stimulerande arbete där noggrannhet, nyfikenhet och laganda står i centrum.
Arbetstid: Heltid, dagtid måndag-fredag Start: Omgående Plats: Täby, Stockholm
Montering av mekaniska och elektroniska komponenter
Testning, kalibrering och kvalitetskontroll
Felsökning och samarbete med tekniker och ingenjörer
Arbete i renrum och modern produktionsmiljö
Vi söker dig som
Har tekniskt intresse och gillar att förstå hur saker fungerar
Är noggrann, strukturerad och samarbetande
Har erfarenhet av att läsa ritningar och tekniska instruktioner
Behärskar svenska i tal och skrift
Extra plus om du har:
Grundläggande kunskap inom elektronik, nätverk eller optik
Erfarenhet av pneumatik, elektromekanik eller finmontering
Har byggt eller labbat med Arduino, Raspberry Pi eller ESP32
Vi erbjuder
Ett långsiktigt uppdrag hos ett globalt teknikföretag i framkant
Nära samarbete med erfarna och hjälpsamma kollegor
Kompetensutveckling, karriärmöjligheter och trygg anställning
Kollektivavtal, friskvård, försäkringar och konkurrenskraftig lön
En innovativ miljö där du ser resultatet av ditt arbete - varje dag
Ansök nu!
Låter det här som du? Skicka in din ansökan redan idag, urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas snabbt!
Om WeStaff
WeStaff är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi tror på långsiktiga matchningar, schyssta villkor och utvecklande arbetsplatser. Hos oss får du trygghet, kollektivavtal och möjligheten att växa - både som person och yrkesproffs.
