Finansiell controller till Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.
Vill du arbeta med chefsstöd och finansiell styrning?
Har du minst ett års erfarenhet som ekonom eller controller? Då är detta din chans att göra skillnad genom att arbeta med finansiell planering och uppföljning - både av den interna ekonomin och externfinansierade projekt.
Läs mer och ansök redan idag!
Vad ska du jobba med?
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av:
Finansiell planering och uppföljning på både avdelnings- och enhetsnivå.
Finansiell planering och uppföljning i externfinansierade projekt.
Finansiell granskning av utdelade statsbidrag.
Att bistå i andra delprocesser på enheten, såsom förvaltning av tidrapportering och granskning av statsbidragsutbetalningar.
Vi söker dig som har påbörjat din karriär som ekonom eller controller för något eller några år sedan. Tillsammans med övriga controllers kommer du att ge stöd till chefer på utsedd avdelning, med fokus på finansiell planering och uppföljning av den interna ekonomin samt externfinansierade projekt.
Det löpande arbetet kommer att varvas med kontinuerligt förbättringsarbete, där processerna förfinas och anpassas utifrån behov och rådande förutsättningar. Myndigheten förbereder för närvarande upphandlingen av ett framtida affärssystem och ser över ekonomistyrningen, där du och dina kollegor på enheten förväntas bidra.
Utöver detta kan även andra sedvanliga arbetsuppgifter för handläggare på myndigheten ingå.
Organisatoriskt kommer du att tillhöra Enheten för ekonomi, som är en del av Avdelningen för verksamhetsutveckling och stöd.
Vem söker vi?
Krav för anställningen:
Relevant högskole- eller universitetsexamen inom ekonomi.
Minst ett års aktuell erfarenhet av kvalificerat arbete som ekonom eller controller.
Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:
Mycket stor vikt läggs vid:
Personliga egenskaper som god samarbetsförmåga och ansvarstagande. Du uppvisar noggrannhet i detaljer och arbetar på ett strukturerat sätt. Vidare har du en god analytisk förmåga och förmåga att växla mellan detalj- och helhetsperspektiv. Dessutom har du ett gott bemötande.
Mycket goda kunskaper i Microsoft Office, särskilt Excel.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Stor vikt läggs vid:
Tidigare och näraliggande erfarenhet av motsvarande arbete som anställd eller som konsult.
Förmåga att prioritera arbetsuppgifter.
Vikt läggs vid:
Erfarenhet av ekonomisystemet Unit4 ERP.
Kunskap om affärssystem och erfarenhet av kravställning av system, systemförändringar eller implementeringar.
Vad gör enheten?
Enheten för ekonomi Enheten säkerställer att myndigheten följer god redovisningssed, lämnar våra externa ekonomiska rapporter i rätt tid och ansvarar för de finansiella delarna i årsredovisningen.
Vi ansvarar för ekonomisk planering och bistår med uppföljning för intern styrning i ett nära samarbete med avdelningschefer och enhetschefer. Vi ansvarar också för att myndighetens inköp sker enligt gällande lagstiftning samt granskar avtal och tillhandahåller rutiner och mallar för att effektivisera myndighetens inköp.
Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-kultur/
Om anställningen
Du kommer att anställas som handläggare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.
Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Désirée Emilton, telefon 010- 205 23 76.
Fackliga företrädare är för SACO Susanne Fridh, telefon 010-205 23 17, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/jobba-hos-oss/Publiceringsdatum2026-04-22Så ansöker du
Välkommen med din ansökan till befattningen som controller hos oss!
Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.
Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.
Ansök senast 2026-05-13 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 01316-2026-2.1.1
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se
171 82 SOLNA
