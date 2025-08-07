Finansiell controller
2025-08-07
Är du ekonom och trivs med både självständigt arbete och samarbete? Vill du skapa samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor? Som finansiell controller har du en omväxlande och utmanande roll som innebär arbete med ekonomiska processer och många kontakter.
Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Som finansiell controller är du rådgivande och verksamhetsnära med fokus på att skapa tydliga strategiska ekonomiska beslutsunderlag. Du arbetar nära chefer, leveransansvariga och andra controllers med att driva och stödja i ekonomiska processer som budget, prognoser, uppföljning och analyser. Dina arbetsuppgifter innebär även framtagning av relevanta analyser och beslutsunderlag samt hantering av redovisningsuppgifter kring kontering, avstämningar och uppbokningar. I rollen är även tydlig kommunikation av ekonomi till olika målgrupper en viktigt del.
Du planerar din egen arbetsdag och driver ditt arbete både självständigt och i samverkan med andra. Du arbetar nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra. Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid.
Du är placerad på stabsenheten på administrativa avdelningen, vars uppdrag är att ge avdelningens ledning de bästa förutsättningarna för att leda och styra verksamheten. Vi arbetar i huvudsak med stöd inom verksamhetsplanering, uppföljning, ekonomi, intern kommunikation, ledningsstöd samt samordning av vår myndighetssamverkan. Enheten är virtuell vilket innebär att vi i huvudsak möts digitalt. Din placeringsort blir Sundbyberg eller Östersund. På enheten är vi ca 10 kollegor.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat
- vara bra på att samarbeta och stötta andra för att nå gemensamma mål
- ha förmågan och viljan att lära dig nya saker, vara flexibel och öppen för förändringar
- ha en god kommunikationsförmåga i svenska, vilket innebär att du uttrycker dig på ett enkelt, tydligt och pedagogiskt sätt i både tal och skrift
- agera medvetet och professionellt utifrån en god självinsikt
- kunna analysera informationsflöden, se samband och fatta beslut
Du ska även ha:
- högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom ekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
- flerårig aktuell och relevant erfarenhet av arbete med redovisning, revision eller offentlig förvaltning inom offentlig verksamhet.
Det är önskvärt att du har aktuell och relevant erfarenhet av arbete som controller inom offentlig verksamhet.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
Observera att du måste vara mycket noggrann när du fyller i frågorna i slutet av din ansökan. Svaren på dessa frågor kommer att ligga till grund för det första urvalet.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.
Sista dag att ansöka är 2025-08-21
Johanna Nilsson, Hr-specialist rekrytering johanna.x.nilsson@skatteverket.se
