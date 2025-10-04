Financial Controller till internationellt läkemedelsföretag!
2025-10-04
Vi söker en Financial Controller för ett konsultuppdrag inom läkemedelsindustrin. Rollen passar dig som är målmedveten, analytisk och vill utvecklas i en internationell miljö där du får bidra till en verksamhet som gör skillnad. Ansök redan idag - vi tillämpar löpande urval.
OM TJÄNSTEN
Det här är en möjlighet att bidra till ett företag som arbetar för att förbättra livskvaliteten för människor med komplexa medicinska behov. Som Financial Controller kommer du att ingå i ett kompetent och engagerat team inom Financial Control HQ och Business Control HQ. Rollen är strategiskt viktig och innebär att du får en nyckelposition i att stödja koncernens och globala HQ-funktioners finansiella processer.
I rollen kommer du fungerar som en central länk mellan HQ:s business controllers och redovisnings-/rapporteringsteam, särskilt vid månadsbokslut och andra återkommande finansiella processer. Du kommer även att vara en aktiv business partner till G&A-funktioner och vissa koncernövergripande områden, där du bidrar med finansiell analys, planeringsstöd och genomförande av ekonomiska strategier. Det är ett vikariat som sträcker sig till april 2027.
Rollen passar dig som trivs med att arbeta i en dynamisk och internationell miljö, där du får möjlighet att påverka och utveckla finansiella processer i nära samarbete med olika affärsområden.
Dina arbetsuppgifter
• Hantera finansiellt stöd för koncern och globala HQ-funktioner
• Vara kontaktpunkt mellan controllers och redovisningsteam vid månadsbokslut
• Ansvara för månadsbokslut och finansiell månadsrapportering
• Vara business partner för G&A-funktioner och koncernnivåområden
• Ge stöd i finansiell planering och analys
• Vara systemexpert och användarstöd för relevanta system (exempelvis IFS)
VI SÖKER DIG SOM
• Har 2-3 års erfarenhet som Financial Controller eller inom redovisning
• Har god förståelse för redovisningsprinciper
• Har starka kunskaper i Excel
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
• Är strukturerad, analytisk och självgående
• Har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta med många kontaktytor
• Har intresse för att coacha andra i finansiella processer och system
• Klarar av att arbeta under tidspress och hantera deadlines
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av att arbeta i affärssystemet IFS
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ansvarstagande
• Kommunikativ
• Analytisk
• Självständig
• Samarbetsinriktad
