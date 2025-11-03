Financial Controller till innovativa och framåtsträvande ReQuTech
Är du en strukturerad och affärsmässig ekonom som vill ta ett helhetsgrepp om ekonomin i ett växande teknikbolag?
Hos ReQuTech får du en nyckelroll där du ansvarar för redovisning, bokslut och rapportering, och driver utvecklingen av företagets ekonomiprocesser. Du blir spindeln i nätet i en innovativ miljö där teknik möter affär - och där din insats gör verklig skillnad för bolagets fortsatta tillväxt. Låter det som ditt nästa steg? Ansök nu!
OM TJÄNSTEN
ReQuTech (Research, Quality & Technology) utvecklar högteknologiska kommunikationslösningar för satellitkommunikation (SATCOM). De arbetar globalt med kunder inom försvarsindustrin, myndigheter, rymdorganisationer (bl.a. ESA och Rymdstyrelsen) samt kommersiella aktörer. ReQuTechs produkter används i allt från avancerade terminaler på marken till system i rymden. De är ISO-certifierade och har ett flertal patent.
Just nu är de ett scale-up bolag i snabb tillväxt och hos ReQuTech blir du en viktig del av ett multidisciplinärt team där mekanik, elektronik, mjukvara och systemutveckling möts.
I rollen har du det övergripande ansvaret för ReQuTechs ekonomi - från redovisning och bokslut till rapportering och ekonomiadministration. Du säkerställer att den löpande bokföringen fungerar smidigt, hanterar reskontra, skatter och deklarationer samt tar fram månads- och årsbokslut. Löner hanteras i dag externt, men kan bli aktuellt att sköta internt framåt.
Du arbetar nära VD och ledning med budget, prognoser och ekonomiska analyser som stöd för affärsbeslut, och driver utvecklingen av rutiner, processer och system inom ekonomi och controlling. Rollen innebär även kontakt med revisorer, banker och myndigheter, och ger dig möjlighet att påverka hur ReQuTechs ekonomifunktion utvecklas i takt med företagets tillväxt.
Du erbjuds
• Ett innovativt och nytänkande företag som strävar framåt, här kommer du att få möjlighet att påverka inte bara din roll utan företagets framtid
• En viktig roll i företaget från dag ett där du kommer bidra med din kompetens
• Mycket goda utvecklingsmöjligheter, där du kan utvecklas inom ett område som intresserar dig såsom teamledaransvar, specialistroller eller liknande
• Kompetensutvecklingsmöjligheter där du själv kan få vara med och påverka vilka områden du skulle vilja utvecklas inom
• Ett sammansvetsat team i Linköping som gärna umgås och gör aktiviteter som padel eller AW
• Goda förmåner som försäkringsavtal och pensionsförmåner
Här får du arbeta nära ledningen och vara med där det händer, från bokföring och löneunderlag till tidsrapporter, resebokningar och lagerhantering i Monitor. Du får ett helhetsgrepp om både ekonomin och vardagen på kontoret, och blir en central del av ReQuTechs team.
• Hantering av daglig bokföring och månadsavstämningar
• Upprättande av årsredovisning i samarbete med revisor
• Rapportering till styrelse och ledning
• Implementering och utveckling av affärssystem och BI-verktyg
• Ekonomisk uppföljning av projekt, affärsområden och investeringar
• Bidra till strategiska beslut kring tillväxt, prissättning, kostnadsstruktur och finansiering
VI SÖKER DIG SOM
• Har en civilekonom examen
• Har minst tre års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete, gärna i ett mindre eller medelstort bolag, vi ser gärna att du haft helhetsansvar
• Har god kunskap i redovisning, bokslut och ekonomistyrning
• Har erfarenhet av budgetering, rapportering och analys
• Har god systemvana, gärna med erfarenhet av affärssystem och Excel/BI-verktyg
• Har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Har mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift
• Har ett svenskt medborgarskap (krav p.g.a. försvarsrelaterade uppdrag; dubbelt medborgarskap OK)
Det är meriterande om du har
• Mycket goda kunskaper i Monitor ERP
• Kunskaper i något annat språk
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Läs mer om ReQuTech HÄR.
