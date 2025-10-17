Financial Controller Till Bolag I City
2025-10-17
Är du en erfaren och kommunikativ Financial Controller som trivs i en social miljö och snabbt kan komma in i nya sammanhang? Vill du bidra med din kompetens i ett internationellt bolag där teamkänsla och samarbete står i centrum? Är du dessutom tillgänglig omgående? Då kan det vara dig vi söker för detta konsultuppdrag på ca 4-5 månader.
Vår kund är en internationell aktör med stark lokal närvaro i Norden. De levererar tekniskt avancerade lösningar till ett brett spektrum av industrier, och kombinerar global styrka med en familjär känsla på kontoret i Stockholm. Här erbjuds en dynamisk och trygg arbetsmiljö i moderna lokaler i centrala Stockholm, med möjlighet till hybridarbete.
Detta är ett konsultuppdrag på 4-5 månader med omgående start.Arbetsuppgifter
Som Financial Controller hos vår kund kommer du att ingå i ett större ekonomiteam, där du kommer vara en av flera Controllers.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att inkludera:
• Kvalitetssäkring av månads-, kvartals- och årsbokslut
• Säkerställa att processer och rutiner följer interna riktlinjer och regelverk
• Månadsrapportering
• Upprättande och analys av budgetar och prognoser
• Löpande ekonomisk uppföljning och rapportering till ledning
• Stödja verksamheten med finansiella analyser och beslutsunderlagProfil
Vi söker dig som har minst 5 års erfarenhet från en Financial Controller roll och gärna en bakgrund inom redovisning i grunden. Du är trygg i din kompetens och trivs i en roll där du får samarbeta nära andra. Din sociala förmåga gör att du snabbt bygger förtroende och relationer, både inom teamet och med övriga delar av organisationen.
Du är lyhörd, öppen och ödmjuk - och bidrar till ett arbetsklimat där man hjälps åt och driver framåt tillsammans. Prestigelöshet är viktigt för dig, liksom att dela kunskap och bidra till teamets gemensamma mål.
Bolaget har SAP som affärssystem samt Power Query och Power Pivot som analysverktyg. Vi ser gärna att du har mycket goda kunskaper i Excel och minst ett av ovanstående system. Att du är flytande i svenska och engelska i både tal och skrift är ett krav för detta uppdrag.
Framgångsfaktorer
• Minst 5 års erfarenhet som Financial Controller
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
• Mycket goda kunskaper i Excel (Power Query och Power Pivot)
Resultat AB är ett bemanningsbolag med inriktning på rekrytering och interimslösningar inom Ekonomi, Finans, HR & Lön.
För mer information om oss, titta gärna in på vår hemsida (www.resultatab.se) och följ oss på Instagram (www.instagram.com/resultatab).
START: Mitten av oktober
OMFATTNING: Heltid
PLACERING: Stockholm
LÖN: Enligt överenskommelse
KONTAKT: Gabriella Urban
SISTA ANSÖKNINGSDATUM: 2025-10-26
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd hos oss på Resultat AB och uthyrd till vår kund. Låter detta som en intressant utmaning? Vi uppskattar om du ansöker omgående då urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas tidigare. Har du frågor är du välkommen att kontakta Gabriella Urban på 073 - 311 68 62 eller maila gabriella@resultatab.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
http://www.resultatab.se/
Gabriella Urban gabriella@resultatab.se +46 73 311 68 62
