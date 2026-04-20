Financial Controller
I rollen som Financial Controller är du del av TPLs centrala finansteam som stöttar verksamheten att nå uppsatta mål genom effektiva finansprocesser. Du rapporterar till TPLs Redovisningschef och är en aktiv del i teamet som stöttar verksamheten i våra Regioner. I det dagliga arbetet har du en tät dialog med logistikenheterna i den operativa verksamheten som du stöttar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar att:
• Utföra operativt finansarbete inom kärnprocesser såsom kundfakturering ("order to cash"), leverantörsfakturor ("purchase to pay") och bokslut ("record to report").
• Stödja verksamheten med månadsrapportering, statistik och analys av finansiella data inom ansvarsområdet samt stöd i budget och prognosarbete.
• Säkerställa att övergripande policys och finansiella rutiner efterföljs.
Som person är du noggrann, analytisk och har lätt för att sätta dig in i och lära dig nya system. Ditt arbetssätt är inkluderande, strukturerat och ansvarstagande. Du behöver vara stresstålig och kunna hantera hög arbetsbelastning samt prioritera arbetsuppgifter självständigt. Du drivs av att leverera resultat och att utmanas i ditt arbete. För rollen är det av yttersta vikt att du är duktig på att samarbeta och skapa förtroendefulla relationer på olika nivåer i en organsiation.
PostNord TPL AB erbjuder distansarbete men fysisk närvaro minst 3 dagar i veckan, överenskommes tillsammans med uppdragsgivaren. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
E-post: oscar.malmstrom@veritasfinance.se Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Veritas Finance AB
Oscar Malmstrom oscar.malmstrom@veritasfinance.se Jobbnummer
