Financial Controller - Vattenfall Solna
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Controllerjobb / Solna
2026-01-15
Vi söker nu en Financial Controller till SC-E E-mobility Business Control-teamet. Rollen är en tidsbegränsad anställning under en föräldraledighet och har ett tydligt fokus på finansiell rapportering, uppföljning och kvalitetssäkring.
Du blir en del av SC-E E-mobility Business Control-teamet och samarbetar även med Sales & Operations Management-team, Business Control-teamet, redovisning samt den svenska organisationen. I denna roll stöttar du Director och avdelningen Sales & Operations Sweden (S&O SE) inom affärsområdet E-Mobility med samtliga controllingrelaterade uppgifter, inklusive rapportering, plan-to-perform-processer (affärsplan, prognos och KPI-uppföljning), finansiell analys samt beslutsstöd. Du agerar även som senior rådgivare gentemot Business Unit Controller för E-Mobility i övergripande controlling- och styrningsfrågor.
Du ansvarar för samtliga business controlling-områden kopplade till E-Mobility inom S&O Sverige, inklusive men inte begränsat till:
• Affärsplanering och mål-/targetprocesser
• Prognosarbete
• KPI-uppföljning och analys
• Månadsbokslut
• Lednings- och managementrapportering
• Underhåll och vidareutveckling av finansiella modeller
• Rådgivning och stöd till Business Unit Controller inom styrning, governance, förbättringsinitiativ och ad hoc-analyser
Ort: Solna
Start: 2026-02-01 till 2026-12-11
Omfattning: Heltid
Anställning: Konsult via StudentConsult
DETTA SÖKER VI
• 6-8 års relevant erfarenhet inom finansiell controlling/redovisning
• Mycket god förståelse för bokslutsprocesser och finansiell rapportering
• Avancerade kunskaper i MS Office, i synnerhet Excel
Meriterande
• Erfarenhet från energibranschen
• Erfarenhet av e-mobility-relaterad ekonomi eller controlling
För att lyckas i rollen ser vi att du är lösningsorienterad, en tydlig och trygg kommunikatör samt en lagspelare som trivs i samarbete med olika funktioner. Du tar fullt ansvar för ditt eget ansvarsområde och driver arbetet självständigt. Du är trygg i att fatta beslut inom ditt ansvarsområde och kan själv prioritera, strukturera och driva arbetet framåt.
Välkommen med din ansökan - urval sker löpande och kan tillsättas innan sista utgångsdag!
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Detta är ett heltidsjobb.
SOLNA
