Finance & Commercial Controller

SMS group är världsledande när det gäller framtidsinriktade teknologier och enastående service för metallindustrin. År 2024 genererade vårt team på över 13 500 anställda världen över en omsättning på mer än 4 miljarder euro. Vi tillämpar våra 150 års erfarenhet och vår digitala expertis för att kontinuerligt tillhandahålla branschen innovativa produkter och processer som sträcker sig bortom vår kärnverksamhet. Vi är den rätta partnern för utmanande projekt och stödjer våra kunder genom hela livscykeln för deras anläggningar och utrustning. Att bana vägen för en koldioxidneutral och hållbar metallindustri är vårt uttalade mål.
Rollen erbjuder en unik möjlighet att vara en del av en spännande etableringsfas för SMS group Nordic i Boden. Det är ett utmanande och spännande jobb i en dynamisk och multikulturell miljö. Du kommer ha varierande uppgifter och vara involverad i både stora och små initiativ. Uppdraget kommer att utvecklas i takt med vår organisation, med ett initialt fokus på att bygga upp organisationen.
Rollen som Commercial Support Manager innebär att arbeta operativt och stödjande inom verksamheten främst inom kontrakt, ekonomi, övervakning/uppföljning och administration. Du spelar en nyckelroll i vår etablering av organisationen i Boden och ger stöd till organisationens chefer och ledarskap. Du samarbetar med den kommersiella avdelningen på SMS group.
Dessutom förväntas du:
Förhandla långsiktiga kontrakt för olika varor och tjänster
Övervaka och administrera förändringar i kontrakt
Kontrollera budgetar under uppstarts fasen, identifiera avvikelser
Kontroll och analys av underhålls budget
Förbereda kassaflödes rapporter och planering
Förbereda kostnads prognoser och rapporter
Förbereda resultaträkningar och planering
Det kommersiella ansvaret för ett långsiktigt serviceavtal, inklusive kontinuerlig kostnads förbättring samt hantering av krav/ändringar och kommersiell order hantering.
Du har en relevant akademisk examen, till exempel inom ekonomi eller finans, i kombination med kommersiell bakgrund/erfarenhet. För att lyckas i denna roll under vår etableringsfas är det viktigt att du kan anpassa dig till en flexibel och utvecklande miljö och har en lösnings orienterad och målmedveten inställning till ditt arbete.
Det viktigt för oss att du:
kan arbeta självständigt och metodiskt
har ansvarskänsla, är pålitlig och respekterar deadlines
har ett team orienterat arbetssätt
har goda skriftliga och verbala kommunikationsfärdigheter i svenska och/eller engelska
Gedigen kunskap och erfarenhet av MS Office
Mycket goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt.
Inom SMS group har du möjlighet till internationella karriärmöjligheter. Våra värderingar ACT, SHARE, CARE, INNOVATE och SUCCEED har alltid varit en integrerad del av vårt arbete.
Låter detta som en intressant möjlighet? Välkommen till en arbetsplats där din utveckling är central och där vi tillsammans skapar morgondagens lösningar. Vi ser fram emot att ta emot din ansökan! Sista ansökningsdag är den 12 oktober 2025.
English:
The role offers a unique opportunity to be part of an exciting establishment phase for SMS group in Boden. It is a challenging and thrilling job in a dynamic and multicultural environment. You will have varied tasks and be involved in both big and small initiatives. The mission will evolve alongside our organization, with an initial focus on building up the organization.
The role of Commercial Support Manager entails working operationally and supportively within the business area, primarily in contracts, finance, monitoring/follow-up, and administration. You play a key role in our establishment of the organization in Boden and provide support to the organization's managers and leadership. You collaborate with the commercial department at SMS group.
In addition, you will be expected to:
Negotiating long-term contracts for various goods and services
Monitoring and administrating changes in contracts
Controlling budgets during the startup phase, identifying deviations
Control and analysis of maintenance budget
Preparing cash flow reports and planning
Preparing cost forecasts and reports
Preparing profit and loss reports and planning
The commercial responsibility for a long-term service contract, including continuous cost improvement as well as claims/change management and commercial order execution.
You have a relevant academic degree, for example in economics or finance coupled with commercial background/experience. To succeed in this role during our establishment phase, it's important that you can adapt to a flexible and evolving environment and have a solution-oriented and goal-oriented approach to your work.
Additionally, important to us:
Independent and methodical approach to work
Sense of responsibility, reliability and adherence to deadlines
Team-oriented way of work
Good written and verbal communication skills
Sound knowledge and experience in MS Office
Very good knowledge of English, both verbal and written; German language skills would be an optional asset
With SMS group you will find international career opportunities. Our values ACT, SHARE, CARE, INNOVATE and SUCCEED have always been an integral part of our work and are what we promise our customers and employees now and in the future.
Does this sound like an interesting opportunity? Welcome to a workplace where your development is central and where we together create tomorrow's solutions. We look forward to receiving your application! Last day to apply is 15th of November, 2025 Så ansöker du
