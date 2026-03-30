2026-03-30
Finance & Commercial Controller
Rollet erbjuder en unik möjlighet att vara en del av en spännande etableringsfas för SMS group Nordic i Boden. Det är ett utmanande och spännande jobb i en dynamisk och multikulturell miljö. Du kommer ha varierande uppgifter och vara involverad i både stora och små initiativ. Uppdraget kommer att utvecklas i takt med vår organisation, med ett initialt fokus på att bygga upp organisationen.
Rollen som Finance and Commercial Controller innebär att arbeta operativt och stödjande främst inom kommersiellt serviceavtal, ekonomi, övervakning/uppföljning och administration. Du spelar en nyckelroll i vår etablering av organisationen i Boden och ger stöd till organisationens chefer och ledarskap. Du samarbetar med den kommersiella avdelningen på SMS group.
Du kommer bland annat att jobba med följande uppgifter inom ekonomi:
Kontrollera budgetar under uppstartsfasen, identifiera avvikelser
Kontroll och analys av underhållsbudget
Förbereda kassaflödesrapporter och planering
Förbereda kostnadsprognoser och rapporter
Förbereda resultaträkningar och planering
Gällande det kommersiella ansvaret så kommer du att bland annat göra följande:
Ha det kommersiella ansvaret för ett långsiktigt serviceavtal
kontinuerligt säkra kostnadsförbättringar inom ramen av avtalet
hanta krav och ändringar i service avtalet
kommersiell orderhantering
Din Profil
Du har en relevant akademisk examen, till exempel inom ekonomi eller finans, i kombination med kommersiell bakgrund/erfarenhet. För att lyckas i denna roll under vår etableringsfas är det viktigt att du kan anpassa dig till en flexibel och utvecklande miljö och har en lösningsorienterad och målmedveten inställning till ditt arbete.
Dessutom är det viktigt för oss:
att du kan arbeta både självständig och som en del av ett team.
du har ett systematiskt arbetssätt
du tar gärna ansvar för ditt arbete vilket.
du har erfarenhet av att arbeta med deadlines.
goda skriftliga och verbala kommunikationsfärdigheter i både svenska och engelska
gedigen kunskap och erfarenhet av MS Office, andra system så som ASP och Fortnox är meriterande.
Mer om oss
Med SMS group hittar du internationella karriärmöjligheter. Våra värderingar ACT, SHARE, CARE, INNOVATE och SUCCEED har alltid varit en integrerad del av vårt arbete och är vad vi lovar våra kunder och anställda nu och i framtiden.
Låter detta som en intressant möjlighet för dig? Vi ser fram emot din ansökan, notera att den behöver vara skriven på engelska då rekryterings-teamet består av Svenska och Tyskland medlemmar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: maria.taylor@sms-group.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SMS group - Nordic AB
(org.nr 559315-5665), https://www.sms-group.com/ Arbetsplats
SMS group Nordic AB Jobbnummer
9828647