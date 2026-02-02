Finance Manager till Nordiska Galleriet
2026-02-02
Finance Manager till NO GA Group
Vill du kliva in i en affärsnära nyckelroll i en ledande designkoncern i stark tillväxt? NO GA Group söker nu en driven och analytisk Finance Manager som vill vara med och bygga struktur, insikter och beslutsstöd som driver lönsamhet och expansion!Publiceringsdatum2026-02-02Om företaget
Nordiska Galleriet öppnade sin första butik på Nybrogatan i Stockholm redan 1912 och har sedan dess varit en självklar destination för exklusiva möbler och modern design. År 2016 inleddes en ny expansiv era och 2021 bildades NO GA Group som idag är moderbolag till Nordiska Galleriet, Länna Möbler och Dusty Deco. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm, över 300 medarbetare och en omsättning på mer än 1 miljard kronor.
NO GA Group är Nordens ledande aktör inom high-end designmöbler med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Nederländerna. Deras vision är att göra den globala designmöbelindustrin till en aktiv del av samtiden och populärkulturen genom digital innovation, skalbar distribution och stark varumärkesbyggnad.
Om tjänsten som Finance Manager
Som Finance Manager hos NO GA Group kliver du in i en bred och affärsnära roll med tydligt ägandeskap. Du är en drivande kraft i att bygga struktur, styrning och beslutsstöd för hela koncernen. Rollen kombinerar finansiell analys, business controlling och strategiska projekt i en miljö präglad av tillväxt, expansion och entreprenörsanda.
I rollen ansvarar du för att utveckla styrning, uppföljning och beslutsstöd som möjliggör lönsam tillväxt. Du blir en nyckelperson i uppbyggnaden av koncernens datalager och BI-struktur, där financefunktionen ska samla, strukturera och sprida affärsinsikter till hela organisationen. I rollen ingår även att driva och stötta strategiska initiativ såsom etablering av nya bolag och marknader, där NO GA Group just nu befinner sig i en intensiv expansionsfas.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utveckla och implementera KPI:er, rapporter och dashboards som driver affärens prestation
Driva finansiella projekt kopplat expansion, bolagsuppsättningar samt process- och systemförbättringar
Stödja CFO i rapportering, budget- och prognosarbete samt ta fram beslutsunderlag till ledning
Agera affärspartner till ledning och affärsområden genom att omvandla data till insikter
Säkerställa kvalitet, struktur och regelefterlevnad i finansiella flöden och processer
Delta i utveckling av BI-verktyg och analysmetodik
Om dig
Som person är du är analytisk, affärsnära och van att arbeta datadrivet, med förmåga att strukturera stora informationsmängder och omsätta dem till tydliga slutsatser och rekommendationer.
Som person är du drivande, kommunikativ och trivs med ansvar i en miljö där tempo, ägandeskap och utveckling står i fokus. Du vill arbeta nära affären och vara med och påverka strategiska beslut i en organisation som kombinerar kreativitet med struktur.
Viktigt för tjänsten är:
4+ års erfarenhet från consulting/Big 4 eller business controlling
Akademisk utbildning inom ekonomi eller finans
God vana av att driva komplexa projekt och analysera stora datamängder
God förståelse för resultaträkning, balansräkning och kassaflöde
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande med erfarenhet från e-handel eller retailÖvrig information
Start: Enligt överenskommelseOmfattning: Heltid
Placering: Stockholm
Finner du tjänsten som Finance Manager hos NO GA Group intressant? Skicka in din ansökan idag, vi på Needo ser fram emot att höra från dig!
