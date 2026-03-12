Finance Controller - uppdrag i Göteborg
2026-03-12
Finance Controller till internationell koncern. Fokus på koncernredovisning, analys och rapportering.
Vi söker en Finance Controller för ett konsultuppdrag på 50 % hos ett internationellt bolag i Göteborg. Rollen innebär arbete med koncernredovisning, finansiell rapportering och analys i en etablerad ekonomifunktion. Du arbetar nära redovisning och controllers och bidrar i månadsbokslut, uppföljning och koncernrapportering. Vi söker dig som har erfarenhet av controllerarbete i koncernstruktur och som är van vid konsolideringssystem. Uppdraget startar i maj/juni och löper till årsskiftet. Du kan arbeta som konsult via TNG eller som interim konsult genom eget bolag. Här får du en flexibel roll i en stabil organisation där din erfarenhet av koncernredovisning och analys bidrar till kvalitet i rapporteringen.
Ditt anställningserbjudande
Detta är ett konsultuppdrag för dig som vill kombinera kvalificerat controllerarbete med flexibiliteten i ett deltidsuppdrag. Du blir en viktig del av en etablerad ekonomifunktion där samarbete och erfarenhetsutbyte är centralt. Rollen ger möjlighet att arbeta nära verksamheten och bidra i koncernrapportering, analys och uppföljning i en internationell koncernmiljö. Uppdraget omfattar cirka 50 % där arbetet kan planeras flexibelt, med mer närvaro i samband med bokslut och möjlighet till hybridarbete efter introduktionsperioden. Du arbetar tillsammans med ett erfaret ekonomiteam och rapporterar till redovisningschefen. Uppdraget kan genomföras antingen som konsult anställd hos TNG eller som interimkonsult via eget bolag.Publiceringsdatum2026-03-12Arbetsuppgifter
Ansvara för uppföljning och analys av resultat och kassaflöde för tilldelade enheter
Säkerställa korrekt och tidsmässig månadsrapportering från verksamheten
Delta i månads- och periodbokslut samt bidra i koncernrapporteringen
Arbeta med koncernredovisning och konsolidering i koncernens rapporteringssystem
Analysera finansiella nyckeltal och avvikelser samt ta fram beslutsunderlag
Vara ekonomiskt bollplank till verksamheten och stötta enheterna i rapporteringsfrågor
Samarbeta med redovisningsteamet och koncernens financefunktion
Värt att veta
Konsultuppdrag på cirka 50 %
Start maj/juni, uppdrag till och med oktober
Placering i Göteborg
Arbetstid i huvudsak 8-17 med flex
Hybridarbete möjligt efter introduktion (1-2 dagar/vecka)
Möjlighet att arbeta som konsult via TNG eller som interim via eget bolag
Våra förväntningar
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete som Finance Controller och som är trygg i koncernredovisning och koncernrapportering. Du har minst några års erfarenhet från en controllerroll, gärna i en koncernstruktur eller internationell miljö, och är van att arbeta nära både redovisning och verksamhet. Erfarenhet av konsolideringssystem är viktigt, gärna Aaro eller liknande. Du arbetar strukturerat, är analytisk och har förmåga att följa upp finansiella flöden och rapportering med hög kvalitet. Som person är du kommunikativ och trivs i en roll där du samarbetar med olika delar av organisationen. Du fungerar gärna som ett bollplank till verksamheten och bidrar med både analys och struktur i ekonomiarbetet. Svenska och engelska behärskar du troligtvis mycket väl både i tal och skrift.
Intresserad?
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att bli anställd av oss på TNG och arbeta som konsult på plats hos uppdragsgivaren. TNG hjälper kandidater och konsulter att ta nästa steg i karriären, oavsett om de söker en ny tjänst eller vill kliva in i ett konsultuppdrag. Med en rättvis och datadriven metod, baserad på fakta och vetenskap, matchar vi dig med arbetsgivare som ser bortom ålder, titel och magkänsla och istället fokuserar på potential, rätt erfarenhet och nya perspektiv. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil och utan personligt brev. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi anonymisera dina personuppgifter och troligtvis be dig att genomföra vetenskapliga rekryteringstester och / eller en intervju med vår AI-avatar Tengai, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
Stampgatan 14 (visa karta
)
411 01 GÖTEBORG Arbetsplats
TNG Group AB Kontakt
Rekryteringskonsult & Konsultansvarig
Catinka Andersson catinka.andersson@tng.se +46708888411 Jobbnummer
9794959