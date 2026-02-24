Field Service Comissioning Engineer Till Kuka Nordic!
2026-02-24
Har du erfarenhet av mekanik, automation eller elinstallation? Är du tekniskt intresserad och motiveras av att spetsa dina kunskaper i en växande industri? Då kan den här rollen till KUKA vara något för dig!
Om KUKA Nordic
KUKA är ett globalt automationsföretag med en omsättning på cirka 3,9 miljarder euro och cirka 15 000 anställda. Företaget har sitt huvudkontor i Augsburg, Tyskland. Som en av världens ledande leverantörer av Robotar, Autonoma Mobila robotar och övriga produkter är de en helhetsleverantör åt sina kunder. Idag hittar du deras lösningar i en lång rad olika branscher så som Automotive, Electronics, Metal & Plastic, Consumer Goods, E-Commerce/Retail och Healthcare.
Om tjänsten Field Service Comissioning Engineer
I rollen som Field Service Comissioning Engineer kommer du att arbeta ute hos KUKAs kunder med driftsättning och felsökning av robotsystem samt modifiering av robotprogram. På sikt kan du även komma utbilda kunderna i hur de opererar robotsystemet och åtgärdar de enklare tekniska problemen. Vidare ansvarar du för att dokumentation och rapportering är korrekt utfört arbete och ser till att leverera förstklassig service genom att agera supporterande för kundernas behov. Du kommer framför allt hantera eftermarknadsärenden i Sverige, men resor i hela Norden och Balticum kan också förekomma. Vi uppskattar att det är cirka 100 övernattningar per år.
För att lyckas i tjänsten behöver du ha möjlighet att resa och övernatta på annan ort.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Felsökning, driftsättning och optimering av KUKAs robotar och automatiseringssystem ute hos kund.
Dokumentation och rapportering av utfört arbete.
Support och utbildning för kund i manövrering av robotsystemen.
Om dig
Vi söker dig som har minst gymnasial utbildning inom el, mekatronik, automation eller motsvarande. Du har erfarenhet av felsökning som exempelvis Servicetekniker, Mekaniker eller motsvarande och har goda kunskaper inom el och mekanik. Vidare har du grundläggande förståelse för robotprogrammering och/eller styrsystem (PLC) och vill gärna lära dig att programmera. För att lyckas i rollen behöver du ha B-körkort, behärska både engelska och svenska flytande i tal och skrift samt vara flexibel för resor och övernattningar i tjänsten.
Som person söker vi dig som har ett genuint tekniskt intresse och som har ett nyfiket förhållningssätt till att ta dig an nya utmaningar. Du är en lagspelare som arbetar väl i team och som också trivs bra med att arbeta självständigt på ett lösningsorienterat sätt. Vidare har du en god analytisk förmåga, ett gott tålamod och en vilja att leverera god service till kund.
Viktigt för tjänsten är:
Minst gymnasial utbildning inom el, mekatronik, automation eller annat som kan bedömas likvärdigt.
Erfarenhet av felsökning och en god förståelse för el och mekanik.
Grundförståelse för robotprogrammering och/eller styrsystem (PLC).
B-körkort.
Möjlighet att resa och övernatta i tjänsten.
Att du är en lagspelare som är nyfiken, analytisk och serviceinriktad.
Meriterande för tjänsten är:
Arbetslivserfarenhet av Robot och/eller PLC-programmering.
Tidigare erfarenhet av att resa/övernatta i tjänsten.
KUKA Nordics erbjudande
Utöver en utvecklande och utmanande roll välkomnas du av ett sammansvetsat team med erfarna kollegor som är duktiga på att dela med sig av sin kompetens. Det finns goda möjligheter för karriärsutveckling i företaget där du får ta del av en individuell utvecklingsplan med flertalet utbildningar. Vidare erbjuds du årlig hälsokontroll, friskvårdsbidrag, flexibel arbetstid, arbetstidsförkortning och kollektivavtal. För dig som strävar efter att öka din arbetsinsats och därigenom öka din inkomst finns det möjlighet att ta sig an extra uppdrag.
Övrigt
Start: Enligt överenskommelse Omfattning: Heltid, 100%
Placering: Västra Frölunda, Göteborg
Lön: Enligt överenskommelse
Låter rollen som Field Service Commisioning Engineer intressant? Varmt välkommen med din ansökan!
