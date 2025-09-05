Fibertekniker
CR Electric Fiber & Kabelteknik AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos CR Electric Fiber & Kabelteknik AB i Malmö
Är du den engagerade fiberteknikern vi behöver i vårt fiberteam? Har du yrkesstolthet och vill du göra skillnad i ditt dagliga arbete med dina kollegor? Så skynda på och skicka in din ansökan. Hos oss blir du en del av en arbetsplats med stort fokus på medarbetarnas välmående och laganda. På CR Electric Fiber&Kabelteknik AB finns många utvecklingsmöjligheter då vi är ett stort företag i snabb utveckling och tillväxt, som sköter både entreprenader, service och fiber/grävarbeten.
Vardagen i ditt team:
Du kommer att ingå i ett välorganiserat team där vi respekterar varandra. Vårt dagliga arbete består i första hand av att ansluta kunder/företag till våra ledningsägares nät. Vi har ett starkt samarbete, vi är proffs och vi levererar kvalitet i tid. Tillsammans vidareutvecklar och stärker vi avdelningen och stärker vårt rykte i branschen.
Du kommer bland annat arbeta med:
• Anslutning av kunder i skåp, brunn, nod samt backbone nät.
• Förläggning av kanalisation inomhus
• Mätning av fiber, OTDR samt dB mätning.
• Nära kontakt med kund och beställare för snabba beslut.
• Fiberblåsning
Vad erbjuder vi?
• En bra ingångslön, kollektivavtal finns.
• Bil tillhandahålls. Vi arbetar med Skåne som arbetsfält men även Danmark och Tyskland ingår i vårt område.
• En attraktiv och spännande arbetsplats i snabb utveckling och med goda utvecklingsmöjligheter.
• En fantastisk arbetsmiljö med gott samarbete och sociala arrangemang.
• Ett jobb i ett företag med högt i tak, platt struktur och frihet under ansvar.
Vem är du?
• Du har 3-4 års erfarenhet från branschen.
• Vi ser gärna att du har fiber/EL utbildning i grunden
• Du har körkort och gärna släpkort (B/E), och du har gått kursen: Arbete på väg.
• Du tänker logiskt och har god förståelse för att läsa ritningar.
• Du är lösningsorienterad och har respekt för den miljö du arbetar i.
• Du arbetar självständigt, har ett öga för detaljer och tar ansvar för att arbetsuppgifterna blir klara i tid och att kvaliteten på det utförda arbetet är på topp.
• Du gillar att arbeta utomhus i alla väder och du är vid god hälsa och fysiskt stark.
• Du är bra på att samarbeta och bidrar till den goda stämningen. Du har ett gott humör och en positiv inställning till livet.
• Du är stabil och går gärna till jobbet och vill utvecklas tillsammans med CR Electric Fiber & Kabelteknik AB under många år.
Meriterande:
• Fibercertifiering, Robust fiber, Incert eller liknande.
• Arbete på väg högre nivåer
• Heta arbeten
• Lift utbildning
Sista dag att ansöka är Skicka ansökan och CV så snart som möjligt till: bokning@crelectric.se
- märk ansökan "Fibertekniker". Ansökningar behandlas löpande i den ordning de kommer in.
Tillträde: Snarast möjligast.
CR Electric är ett modernt företag som idag sysselsätter över 200 kvalificerade och välutbildade medarbetare inom entreprenad, service, modellhus och fiber/grävarbeten. Företaget grundades för mer än 30 år sedan och har utvecklats och växt sedan dess. Vi lägger stor vikt vid daglig kommunikation och god dialog med kunder, leverantörer och medarbetare. Vi agerar och reagerar med stor flexibilitet och snabbhet och det är inte långt från idé till handling. På CR Electric fokuserar vi på kvalitet, pålitlighet och långsiktigt samarbete och med en platt struktur bygger vår vardag på ömsesidig flexibilitet och medarbetaransvar. Det är vår ambition att vara branschens föredragna arbetsplats som erbjuder professionell utveckling, frihet under ansvar och goda arbetsvillkor. CR Electric har sitt huvudkontor på Håndværkervej 8A i Roskilde, Danmark och på Flintyxegatan 10 i Malmö. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: bokning@crelectric.se Arbetsgivarens referens
