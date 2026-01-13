Feriearbete - Bagerioperatör, Lantmännen Unibake Örebro
Lantmännen Unibake är en av Europas ledande bagerikoncerner och producerar bröd för både dagligvaruhandeln, servicehandeln och foodservice. I Sverige driver vi totalt tre produktionsanläggningar förlagda i Örebro, Mantorp och Huddinge. Där bakar vi högkvalitativa produkter som hamburgerbröd, korvbröd, frukostbröd och bake-off-produkter. För att säkerställa en effektiv och hållbar distribution har vi även ett helautomatiserat fryslager i Örebro.
Vem gillar inte doften av nybakat! Trivs du dessutom i en processorienterad miljö med varierande arbetsuppgifter? Då kanske du är vår nya bagerikollega.
Till vårt bageri i Örebro söker vi nu medarbetare för feriearbete, sommaren 2026. Vår verksamhet drivs i 4-skift vilket innebär att du behöver säkerställa att du kan ta dig till och från arbetet både tidig morgon och sen kväll.
I bageriet tillverkar vi korv- och hamburgerbröd. Vi är stolta över våra automatiserade processer och som bagerioperatör spelar du en viktig roll för att de produkter vi levererar till kund och därefter konsument ska vara av bästa kvalitet. Vi är en flexibel organisation där du får växla mellan olika arbetsuppgifter i vårt bageri. Det innebär både handarbete, övervakning av maskiner, kontroller för att säkra produktkvalitet samt paketering
Vi erbjuder dig en arbetsmiljö där laganda, säkerhet och utveckling står i fokus. Du kommer att vara del av ett team där man hjälper varandra och delar kunskap för att tillsammans nå våra mål.
För oss är det viktigt att du bidrar till att upprätthålla en hög hygienstandard och följer uppsatta rutiner. Du uppmuntras också att komma med idéer på hur vi tillsammans kan förbättra arbetsmiljön, säkerheten och arbetssätten i vår vardag.
Du har:
- Pågående/slutförd gymnasieutbildning eller motsvarande erfarenhet
- IT- och systemvana
- Goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift
- Möjlighet och gärna vana att arbeta i skift
- Har vid anställningens ingång fyllt 18 år (sommar 2026)
Det är starkt meriterande om du även har:
- En utbildning inom livsmedelsteknik eller utbildad maskin/processoperatör
- Erfarenhet inom tillverkningsindustri, med fördel livsmedel/bageri och maskintekniskt kunnande
- Erfarenhet av att hantera flera processer parallellt, tillverkning och säkerhet, med en förmåga att se helhet och samband
- Truckkort A
Du är:
- En lagspelare som stöttar och hjälper dina kollegor samtidigt som du också kan arbeta självständigt
- Kvalitetsmedveten och noggrann
- Nyfiken och lättlärd samt gillar förbättring och problemlösning
- Engagerad, ansvarstagande och ser ditt arbete som del av en större helhet
- Öppen med fallenhet för tydlig, ärlig och ödmjuk kommunikation
Vad vi erbjuder dig
Hos Lantmännen Unibake får du möjlighet att utveckla dina yrkeskunskaper och bidra med din kompetens genom hela produktionskedjan. Vi är en mindre arbetsplats där varje medarbetare har en viktig roll i helheten. Samtidigt är vi del av en stor internationell koncern - Lantmännen - vilket innebär tillgång till interna utvecklingsmöjligheter och karriärvägar inom flera branscher och länder.
Vi arbetar aktivt med intern rörlighet och vill att våra medarbetare ska känna både engagemang och trygghet i sitt arbete. Tillsammans gör vi skillnad - Come to work with people with an appetite for more !
Lön
Lön och skifttidsersättning utbetalas enligt centralt och lokalt avtal med LIVS.
Låter det intressant?
Vi hoppas det! Du ansöker till tjänsten online, gärna så snart som möjligt men senast 2026-02-01. I din ansökan är det valfritt att addera ditt CV eller LinkedIn-profil.
För en mer objektiv och inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot personligt brev utan ber dig istället att besvara urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. I rekryteringsprocessen ingår kompetensbaserade intervjuer, med syfte att främja en rättvis utvärdering för alla kandidater. På Lantmännen är det viktigt att alla har lika möjligheter till anställning och utveckling i koncernen.
Som slutkandidat kommer det att genomföras en bakgrundskontroll. Har du frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Malin Dahlström på malin.dahlstrom@lantmannen.com
Vi ser fram emot din ansökan!
Lantmännen Unibake is a leading global bakery company within the Lantmännen Group. With expertise in bakery products for food service and retail, we serve consumers around the clock and across the world every day. The aim is to make bread and pastry a profitable business for our customers through tasty, high-quality products and innovative solutions and based on a sustainable mind-set and excellent food safety standards. Headquartered in Copenhagen, Denmark, Lantmännen Unibake operates modern bakeries around the world and has sales in more than 60 countries. The brand portfolio comprises a range of well-established B2B and BtC brands e.g. Schulstad Bakery Solutions, Schulstad, Bonjour, Vaasan, Pastridor and Hatting. Lantmännen Unibake has a turnover of EUR 1.5 billion and employs more than 6,000 people in 20+ countries.
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556186-7796), https://www.lantmannenunibake.com/career/ Arbetsplats
Lantmännen Unibake Jobbnummer
9682361