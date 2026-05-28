Fastighetstekniker Göteborg
Nabo Group AB / Fastighetsskötarjobb / Göteborg Visa alla fastighetsskötarjobb i Göteborg
2026-05-28
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nabo Group AB i Göteborg
, Malmö
, Stockholm
, Uppsala
, Söderhamn
eller i hela Sverige
På Nabo skapar vi Sveriges bästa bostadsrättsföreningar. Bostaden är en av livets viktigaste investeringar, och vi gör det enklare att engagera sig i sitt boende genom datadriven förvaltning som stärker både ekonomi och trygghet. Med 350 experter och smart teknik ger vi föreningar bättre ekonomi, effektivare fastigheter och ett enklare styrelsearbete.
Hos oss samarbetar ekonomer, tekniska förvaltare, fastighetsskötare, jurister och andra specialister i modiga, kundfokuserade team som brinner för att göra förvaltningen ännu enklare - tillsammans.
På Nabo värdesätter vi våra medarbetare och investerar i deras utveckling. Vi erbjuder en arbetsplats där du kan växa och bidra med dina idéer i ett engagerat team. Vi är modiga och jobbar tillsammans mot tydliga mål, med stöd av inspirerande ledare. Vi tror att tiden på Nabo kan bli en höjdpunkt i din karriär. Vill du sätta nya standarder och skapa samhällsnytta? Kom och forma framtidens fastighetsförvaltning med oss.
Om rollen
Som Fastighetstekniker på Nabo spelar du en avgörande roll för att säkerställa det löpande underhållet i fastigheten. Du hjälper dina kunder i frågor som rör fastighetsskötsel och teknisk installation, vilket innebär att du ansvarar för att leverera tjänster enligt kundavtal eller agerar på felavhjälpande underhåll. I rollen spenderar du mycket tid ute i våra kunders fastigheter och därför är du i många fall den person som först uppmärksammar fel och förbättringsåtgärder. I de fall du inte kan lösa felet på plats ansvarar du för att ta frågan vidare till Fastighetsförvaltaren eller en Drift/Servicetekniker.
På Nabo arbetar vi kundteam vilket betyder att du kommer ha flera interna samarbeten som rör dina kunder. Vi ser därför att du en serviceinriktad person som drivs av att bidra till helhetsleveransen och utveckla kundsamarbeten. Du erbjuds möjligheten att självständigt planera dina arbetsdagar tillsammans med dina kunder och du kommer därför ha tillgång till en egen servicebil.
Din tidigare erfarenhet
Erfarenhet av att arbeta med fastighetsskötsel, gärna med bostadsrättsföreningar
God erfarenhet av att arbeta med kundrelationer
Erfarenhet av att arbeta med tekniska installationer inom fastighet
Extra god kompetens inom antingen trädgårdsskötsel eller fastighetsdrift
God datorvana
B-Körkort
Du behöver ha obehindrade kunskaper i svenska och grunläggande kunskaper i engelska då du kommer att ha daglig kontakt med kunder på dessa språk men primärt på svenska.
Om du har erfarenhet av Kalkylteknik, VVS, El och styr/regler ses det som mycket meriterande för den här tjänsten.Publiceringsdatum2026-05-28Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är lösningsorienterad, engagerad och trivs med att ta ansvar i en varierad vardag. Du har ett praktiskt arbetssätt och tycker om att hitta smarta och hållbara lösningar på både akuta och förebyggande fastighetsrelaterade frågor.
Som person är du relationsskapande och har lätt för att skapa förtroende hos kunder, boende, styrelser, kollegor och samarbetspartners. Du är kundfokuserad, serviceinriktad och mån om att ge ett professionellt bemötande i varje kontakt.
Vi tror också att du är kommunikativ och bidrar till ett gott samarbete. Du håller berörda parter informerade, följer upp ärenden och bidrar med engagemang och en positiv inställning. På så sätt är du med och skapar välskötta fastigheter, trygga boendemiljöer och nöjda kunder.
Vad händer Framåt
Vi arbetar löpande med våra rekryteringsprocesser. Detta betyder att vi går igenom ansökningarna från att de kommer in. Kommande steg i processen om du går vidare består av intervjuer, bakgrundskontroll* samt referenstagning.
• Slutkandidater kommer efter sitt godkännande att omfattas av en bakgrundskontroll.
Frågor
Vid frågor kontakta Emelie Gustafsson, Talent Partner Odevo SE
Placeringsort
Göteborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7806862-2022373". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nabo Group AB
(org.nr 559118-7496), https://karriar.nabo.se
Johan Willins gata 6 (visa karta
)
416 64 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nabo Jobbnummer
9932404