Fastighetstekniker Göteborg
2025-12-21
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Primär är en koncern bestående av Primär Service Management, Primär Fastighetsförvaltning och Primär Lokalvård.
Primär som koncern är tillräckligt stor för att ha resurser att leverera till alla typer av kunder, men tillräckligt små för att vara kundnära och flexibla över hela Sverige. Vi är både specialister och generalister - våra olika verksamhetsområden ligger i framkant inom sina respektive områden - oavsett om det handlar om kaffe på jobbet, specialiststäd, ventilation eller att installera koaxial/fiberkabel från vår teknikavdelning.
Primär har sedan starten 1987 vuxit till ett rikstäckande bolag och är idag ett av Sveriges största förvaltnings- och fastighetsserviceföretag. För närvarande är vi ca 600 anställda och omsätter närmare 550 Mkr. Vårt huvudkontor finns i Göteborg men vi är verksamma i stora delar av landet.
Primär söker Fastighetstekniker till Göteborg
Primär växer och vi har just nu många spännande uppdrag i Göteborg och behöver därför utöka personalstyrkan med en kvalificerad Fastighetstekniker.
Som fastighetstekniker hos Primär ingår du i en grupp med erfarna tekniker som tillsammans ansvarar för åtaganden i våra uppdrag mot kunder i Göteborg. Du arbetar i den dagliga driften av fastighetstjänsterna och arbetsuppgifterna består bland annat av:
• Löpande tillsyn och rondering med inriktning på teknik och yttre miljö
• Löpande underhåll av tekniska installationer
• Energiavläsning och rapportering
• Felavhjälpande och förebyggande reparationer och underhåll
• Kostnadsbedömningar, i vissa fall utförande av beställningar, uppföljningar av utförda arbeten samt rapporteringar till kund
• Inre och yttre allmänna service- och underhållsarbeten
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad fastighetstekniker med minst 3-5 års erfarenhet från liknande arbeten.
B-körkort är ett krav. Har goda datakunskaper.
El-behörighet BB2 - eller likvärdigt samt kunnighet inom styr- och reglerteknik, är meriterande.
Våra kunder förväntar sig högsta service och kvalité. Därför söker vi dig som är serviceinriktad, tycker om kundkontakter, är engagerad och kan jobba både självständigt och i team med dina kollegor. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälp andra och du anstränger dig i att leverera bra lösningar. Som person är du ansvarsfull, ordningsam, strukturerad och du följer upp dina åtaganden både mot kund samt entreprenörer. Du är van att snabbt växla mellan olika arbetsuppgifter, prioritera och lösa problem i högt tempo.
Vi erbjuder
Som serviceföretag är våra medarbetare vår allra viktigaste tillgång och vi månar om att vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare. Vi präglas av en hög förändringstakt och förmågan att hitta nya möjligheter och därmed kontinuerligt flytta fram positionerna. Vi är i stark utveckling och fokuserar på att hela tiden förbättra våra leveranser och relationer med våra härliga kunder. Som medarbetare hos oss blir du en del av en gemenskap och en tillhörighet som vi är väldigt stolta över. Vi ställer upp för varandra och agerar hela tiden med ett lösningsorienterat sikte på framtiden.
Våra värderingar Tillsammans, Framåt, Kul är viktiga för oss och genomsyrar vårt arbete och verksamhet.
Vi erbjuder Dig ett kreativt och omväxlande arbete i fastighetsbranschen.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning med fast månadslön, en sysselsättningsgrad på 100 % och tillträde så snart som möjligt.
För mer information är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef Fredrik Edvardsson, fredrik.edvardsson@primar.se
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt dock senast 2026-02-15, urvalsprocessen sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista datum.
Om Primär
Primär startades 1987 av Bengt Jildmalm. Idag är vi nästan 700 medarbetare och omsätter cirka 550 Mkr och är i stark utveckling. Vi är stolta över vår höga kundnöjdhet, vilket är resultatet av ett fokus på att leverera kvalitetsservice och skapa långsiktiga partnerskap. Våra nöjda medarbetare är också en avgörande faktor för vår framgång, vilket återspeglas i vårt höga NMI.
Primär har en stark inriktning på kvalitet, miljö och arbetsmiljö och är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Vi strävar efter att kontinuerligt utveckla och förbättra vår verksamhet inom dessa områden. Du hittar Primärs nöjda kunder inom såväl offentlig som privat sektor och bland fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, kontor, industrier med mera. Vi ser också till att infrastruktur för kollektivtrafik fungerar och tillhandahåller lokalvård för bland annat skolor, äldreomsorg och myndigheter. Om du åker buss, shoppar i gallerior eller arbetar på kontor är det stor chans att vi tar hand om din närmiljö även där. Och har du en bredbandsleverantör är det möjligt att vi är involverade i både installation och service.
Läs mer om oss på https://www.primar.se
