Fastighetstekniker Borlänge
2025-09-17
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
, Falun
, Leksand
, Ludvika
, Mora
Företagsbeskrivning Caverion Sverige: Vi är Caverion Sverige - en renodlad expert inom teknisk fastighetsförvaltning. Vi förstår att bakom varje byggnad, bakom all infrastruktur, finns människor och verksamheter som är beroende av att allt fungerar. Vi är här för att se till att det gör det. Varje dag, året om. Genom att ta ett helhetsansvar för våra kunders tekniska funktioner, både operativt och strategiskt, åstadkommer vi ökad driftsäkerhet, optimal funktion och minskad energianvändning. Våra engagerade medarbetare, från norr till söder, har den spetskompetens och multitekniska expertis som krävs för att förvalta byggnader och infrastruktur med extra höga krav på driftsäkerhet och prestanda. Som ansvarsfulla förvaltare av några av de tekniskt mest komplexa byggnaderna i Sverige, bryr vi oss om framtiden, och vi är här för att göra den bättre och mer hållbar. Byggda miljöer är en naturlig del av allas vardag. Vi gör fastigheter smartare, säkrare och mer hälsosamma att vistas i. Hos o
Står du och stampar på samma plats och vill vidare till en arbetsplats där du får möjligheten att utvecklas i din roll? Här kommer en chans för dig att ta nästa steg i din karriär! Vill du via smarta fastighetstekniska lösningar bidra till hållbara resultat? Då har vi jobbet för dig!
Vi söker nu fastighetstekniker till vårt härliga team i Borlänge som vill vara en del av ett unikt uppdrag där du är en viktig del i att vi utvecklar ett långsiktigt partnerskap med kunden som är ett stort internationellt möbelföretag. Du kommer att jobba med installationer och underhåll av fastighets teknisk utrustning. Enheten har lång erfarenhet och bred kompetens inom flera teknikdiscipliner såsom ventilation, kyla, styr och regler, el, och VS. Vi går mot en spännande framtid och bygger ett team som består av en sammansvetsad grupp.
Vi jobbar stenhårt för att vara bäst i serviceklassen, om du har relevant erfarenhet eller expertis vill vi gärna höra från dig.
Du får möjlighet att jobba med
• Vara ansvarig för teknisk service, felavhjälpning och återrapportering.
• Genomför tillsyn, skötsel och förebyggande/planerat underhåll av fastighetsanläggningar och system.
• Koordinera och ansvara för teknisk drift och funktionskrav på site.
• Kontrollera serviceorder för varje område.
• Ansvara för hantering och koordinering av order där särskilda insatser krävs.
• Som stöd i din vardag har du tillgång till erfarna drift- och energiingenjörer, arbetsledare och koordinatorer.
Vid behov ingå i beredskapskedja/jour kedja.
Våra medarbetare är vårt hjärta
Våra medarbetare är den största tillgången vi har i vårt företag. Vi kan vara stolta över hur vi ser till att vi som företag lyckas genom att arbeta tillsammans.
Hos Caverion får du möjlighet att utvecklas genom att förstärka, förnya och vidareutveckla din kompetens. Vår egen digitala utbildningsplattform säkerställer de kurser och certifieringar du behöver för att ligga i framkant inom ditt område. Hög arbetsglädje hos en stabil och trygg arbetsgivare med god ekonomi, där säkerheten alltid kommer först.
Våra värderingar
Vi leder Vi levererar Vi bryr ossPubliceringsdatum2025-09-17Bakgrund
• Teknisk kunskap och praktisk erfarenhet av fastighetsskötsel
• Erfarenhet av enklare reparationer i fastigheter
• Erfarenhet av teknisk dokumentation
• Goda analytiska, problemlösande kunskaper, även i samarbete med andra
• Hanterar Officepaketet
• Svenska i tal och skrift
• B-körkort
Vi erbjuder
• Goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Både inom det egna området, inom ett nytt ämne eller en ny position med mer ansvar
• Möjlighet att arbeta i en positiv, inkluderande och aktiv arbetsmiljö där fokus ligger på säkerhet
• Arbeta i ett företag där hållbarhet står högt på agendan, där vi åtar oss att göra skillnad tillsammans med våra kunder
• Bra löne- och försäkringssystem, inklusive pensions- och sjukförsäkring via kollektivavtal
• Caverion är en drivande kraft för mångfald och jämställdhet
• Attraktiv förmånsportal
