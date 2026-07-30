Fastighetsskötare, vikariat
Åsele kommun / Fastighetsskötarjobb / Åsele Visa alla fastighetsskötarjobb i Åsele
2026-07-30
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Åsele är en plats som är perfekt belägen mellan kust och fjäll i Södra Lappland. Vi på Åsele kommun får det självklara i våra invånares vardag att fungera som till exempel att: vatten och värme levereras, vägarna plogas, våra äldre tas väl om hand och grundskolebarnen får sin utbildning. Vi gör skillnad för alla som lever, vistas och verkar i Åsele.
Platsen Åsele kommun innefattar ett 4235 km2 stort naturskönt landområde som har över femtio naturreservat och en nationalpark. Området ingår vintertid som renbetesland för två samebyar. Det som lockar besökare till Åsele, förutom natur och friluftsliv, är anrika Åsele Marknad, en av Sveriges största sommarmarknader.
Åsele kommun (Sjeltien tjïelte på sydsamiska) är ett samiskt förvaltningsområde och kunskaper i samiska är meriterande inom vissa yrkesområden.
Vill du vara med och utveckla Åsele - framtidens inlandsbygd?
Åsele kommun söker en vikarierande fastighetsskötare för 1 år
Som fastighetsskötare är du en nyckelperson med ansvar för den dagliga tillsynen av fastigheters tekniska system i fråga om drift, underhåll och skötsel. Du träffar mycket människor i arbetet och bör därför skapa goda relationer med fastighetsägare, hyresgäster och arbetskamrater. Du kommer också att samarbete med underentreprenörer och hantverkare.
Att ansvara för driften av en fastighet innebär också att komma med förslag på förbättringar inom de olika tekniska systemen såsom värme, ventilation, vatten, belysning, hissar, passage och avlopp.
Arbetet är ett fritt jobb under ansvar där du jobbar såväl praktiskt som teoretiskt och med stora möjligheter att själv planera och styra ditt arbete.
Som Fastighetsskötare hos Åsele Kommun är du anställd hos oss och jobbar ute på någon av våra fastigheter. Du har samma fördelar hos Åsele kommun som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård och försäkringar.
Som person ser vi att du är drivande och van att arbeta självständigt. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som fastighetsskötare kommer du vara en del i ett team som arbetar med reparationer och felavhjälpande underhåll, tillsyn av fastigheterna samt generell tillsyn av fastigheterna. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat.- Utföra reparationer och underhållsåtgärder.
• Åtgärda felanmälningar från hyresgäster.
• Ansvara för att följa upp att beställda arbeten är genomförda samt att hyresgästerna är nöjda.
• Fakturaavstämning för beställda åtgärder.
• Arbeta med planerat underhåll och proaktiva åtgärder.
• Snöskottning.
• Systematiskt brandskyddsarbete mm.Publiceringsdatum2026-07-30Kvalifikationer
Meriterande om du tidigare arbetat med fastighetsskötsel. Önskvärd adekvat utbildning för respektive arbetsområde. Körkort B krävs för vissa arbeten. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper och förmåga till samarbete. Du ska ha fyllt 18 år, behärska det svenska språket i tal och skrift, datorvana önskvärt.
Övrig information
Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till intervjufasen.
Jourberedskap kan förekomma.
Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åsele Kommun
(org.nr 212000-2791), https://www.asele.se/lediga-jobb/
Vasagatan 5 (visa karta
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919 32 ÅSELE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Teknik och anläggning Kontakt
Jörgen Prawitz 0941-14038 Jobbnummer
10016097