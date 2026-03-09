Fastighetsskötare till Stiftelsen Clara
Academic Work Sweden AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
2026-03-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en samhällsviktig miljö där teknik, fastighet och utveckling möts på riktigt? Nu söker Stiftelsen Clara en fastighetsskötare där du får ta hand om moderna, komplexa fastigheter - från labbmiljöer till serverhallar - i en roll där din tekniska bedömningsförmåga är nyckeln till framgång. Låter det intressant? Välkommen med din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
Stiftelsen Clara är en ideell stiftelse, verksam sedan 1998, som är en långsiktig fastighetsägare med statlig koppling. Stiftelsen äger, förvaltar och utvecklar omkring 65 000 kvm fastigheter i södra Stockholm med fokus på utbildning, samhällsrelaterade verksamheter och campusmiljöer.
Bland hyresgästerna finns exempelvis Södertörns högskola och andra akademiska aktörer, vilket innebär att du arbetar i en tekniskt komplex miljö med allt från undervisnings- och forskningslokaler till kontors- och serviceytor.
I rollen som Fastighetsförvaltare kliver du in i en organisation med hög expertis där utgår från en driftcentral som hjälper dig att monitorera fastigheternas hälsa, men din viktigaste uppgift sker ute i verksamheten. Här handlar det om att vara ögonen och öronen på plats, göra smarta bedömningar och se till att driften flyter utan avbrott.
Hos Stiftelsen Clara erbjuds du:
En varierad roll i en stiftelse med stabil ekonomi och långsiktigt ägande.
Goda utvecklingsmöjligheter där du på sikt kan växa in i andra roller
En prestigelös arbetsmiljö med korta beslutsvägar och ett nära samarbete med duktiga kollegor och underentreprenörerDina arbetsuppgifter
Genomföra dagliga ronderingar och åtgärda akuta fel direkt (bygg- el samt ventilationsexpertis finns i organisationen)
Delansvar för drift, underhåll och utveckling av fastigheten med fokus på långsiktig hållbarhet och driftseffektivitet
Driva och koordinera mindre fastighetsrelaterade projekt samt planera för kommande renoveringar, reparationer och ombyggnationer
Vi söker dig som
Har minst fem års arbetslivserfarenhet av fastighetsförvaltning eller en liknande tjänst, alternativt en bakgrund inom bygg- eller energibranschen.
Har goda kunskaper om fastighetstekniska system, drift, underhåll och myndighetsbesiktningar
Har god förståelse för fastighetstekniska system (ventilation, rör, värme och VVS).
Du har tidigare erfarenhet av att arbeta med kommersiella fastigheter
Är flytande i svenska i både tal och skrift, samt har goda kunskaper i engelska
Har B-körkort
Det är meriterande om du har
En eftergymnasial utbildning inom fastighetsförvaltning eller liknande
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper: Vi söker dig som är handlingskraftig och inte rädd för att "hugga i" när det behövs, samtidigt som du har det lugn som krävs för att analysera komplexa problem i driftcentralen. Du är kommunikativ och trivs med att röra dig bland människor.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "IVQ7XK". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Jobbnummer
9785208