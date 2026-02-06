Fastighetsskötare till Heimstaden i Luleå
2026-02-06
Om Heimstaden
Heimstaden är ett europeiskt fastighetsbolag som investerar i bostadssegmentet och äger över 160,000 lägenheter i nio länder, med ett marknadsvärde omkring 330 miljarder kronor. Vi förvärvar, utvecklar och förvaltar bostäder med målet att skapa högsta möjliga avkastning genom att kombinera affärsmässighet med långsiktighet, hållbarhet och samhällsansvar. En viktig del av detta är att vara en attraktiv arbetsplats där människor kan utvecklas och ta ansvar.
Sverige är vår största marknad, där vi äger och förvaltar cirka 46,000 lägenheter fördelade över fem regioner. Vår kultur präglas av tempo, tydlighet och en vilja att ständigt bli bättre. Vi värdesätter kompetens framför titlar och arbetar lösningsorienterat och nära verksamheten.
Har du erfarenhet som Fastighetsskötare och trivs med att arbeta självständigt? Vill du arbeta i ett branschledande fastighetsbolag där du får stort ansvar och frihet att forma din arbetsdag?
Nu söker vi en serviceinriktad och praktiskt lagd person till vårt gäng i Luleå - en roll där du aktivt bidrar till vår vision om att förenkla och förgylla livet genom omtänksamma boenden.Publiceringsdatum2026-02-06Dina arbetsuppgifter
Som Fastighetsskötare ansvarar du för en serviceinriktad och effektiv fastighetsskötsel. Du hanterar felanmälningar från hyresgäster och arbetsdagarna är varierande med olika typer av uppdrag.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
- Säkerställa att våra boenden är trivsamma genom att det är helt, rent och funktionellt, både i och omkring husen. Du genomför regelbundna ronderingar och åtgärdar det som upptäcks.
- Felsöka/enklare installationer av vitvaror
- Hantera enklare VVS-ärenden
- Hantera enklare drift/värme och ventilationsärenden
- Arbeta med planerat underhåll och proaktiva åtgärder
- Säkerställa att brandsäkerhetskrav uppfylls
- Granska fakturor och göra materialinköp
- Genomföra avflyttningsbesiktningar samt beställningar kopplat till det.
Du börjar din arbetsdag på vårt kontor i Luleå och åker därefter ut till de fastigheter du ansvarar för, där du hanterar dina ärenden och genomför ronderingar.
Du arbetar effektivt med hjälp av digitala verktyg, vilket ger dig god överblick över dina uppdrag och gör det enkelt att planera din dag. Både ärendehantering och besiktningar sker via en applikation i mobil eller surfplatta.Kvalifikationer
Gymnasial utbildning och/eller KY-utbildning, gärna med inriktning mot fastighetsskötsel eller motsvarande relevant arbetslivserfarenhet
Tidigare erfarenhet som Fastighetsskötare, Fastighetstekniker eller Reparatör
Det är meriterande om du har kunskap inom lås, vitvaror, el, värme/drift och ventilation
God datorvana och erfarenhet av digitala verktyg
God svenska och engelska i tal och skrift (fler språk är ett plus då våra hyresgäster kommer från alla världens hörn)
B-körkort krävs Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "00453398". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heimstaden Sweden AB
(org.nr 556615-4497), https://corporate.heimstaden.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Heimstaden Kontakt
kristina.isakson@heimstaden.com
Kristina Isakson Jobbnummer
9727965