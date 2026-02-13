Fastighetsskötare - yttre miljö
AB LAXÅHEM / Fastighetsskötarjobb / Laxå Visa alla fastighetsskötarjobb i Laxå
2026-02-13
, Askersund
, Hallsberg
, Degerfors
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB LAXÅHEM i Laxå
Fastighetsskötare - yttre miljö
Laxåhem är ett kommunalt bostadsbolag med anor från 1946. Vi förädlar och förvaltar fastigheter och lokaler i centrala Laxå, Hasselfors och Finnerödja.
Vi söker nu en medarbetare med stort intresse för utemiljö och trädgård, som vill vara med och sköta, underhålla och utveckla våra utemiljöer inom vårt kommunala bostadsbolag.
Vill du arbeta praktiskt, varierat och bidra till trivsamma och trygga boendemiljöer? Då kan detta vara tjänsten för dig!Publiceringsdatum2026-02-13Om tjänsten
Som medarbetare inom utemiljö ansvarar du för skötseln av våra bostadsområden utifrån vår skötselplan. Det innebär arbete med allt från ogräsrensning, skötsel av rabatter, robotklippare och utveckling av våra utemiljöer. Arbetet är varierande och sker till stor del utomhus, med fokus på att skapa välskötta, säkra och attraktiva miljöer för våra hyresgäster.
Arbetsuppgifterna varierar över året och innefattar bland annat:
• Skötsel och underhåll av grönytor, gårdar och gångvägar
• Reparationer och tillsyn i utemiljön
• Utveckling och förbättring av utemiljöer i våra bostadsområden
• Snöröjning och halkbekämpning under vintertid
• Service och tillsyn av tvättstugor samt andra gemensamhetsutrymmen
• Samarbete med kollegor och kontakt med hyresgäster är en viktig del i arbetet.
Vi söker dig som
• Trivs med ett praktiskt och fysiskt arbete, både ute och inne.
• Är ansvarstagande, har ett serviceinriktat förhållningssätt och trivs med att arbeta självständigt, och kan se själv vad som behöver göras och utför det.
• Har "gröna fingrar" och ett starkt intresse för trädgårdsarbete.
• B-körkort (krav)
• Har erfarenhet av liknande arbete inom fastighet, trädgård eller/och parkskötsel
• Har god samarbetsförmåga och bidrar till en positiv arbetsmiljö
• Då vi även utför snö- och halkbekämpning i egen regi är det också en fördel om du har vana från maskinkörning.
Vi erbjuder
• Ett omväxlande arbete med stort eget ansvar
• Möjlighet att göra stor skillnad för hyresgästerna och kvalitén på boendet och bidra till hållbara och trivsamma boendemiljöer
• Ett arbete där du är en del av bo inflytandet med våra hyresgäster och deltar i träffar med dessa kring bland annat utemiljöfrågor.
• Kollegor med ett stort engagemang och lokal förankring
Tjänsten passar dig som är en driven person som tycker om ett varierat, självständigt arbete, trivs med att arbeta fysiskt och tycker om service och att möta människor. Du är en engagerad person som behärskar svenska i tal och skrift.
Detta är en heltid, tillsvidareanställning som kommer inledas med en sex månaders provanställning inom Laxåhem.
Stämmer det här in på dig och det låter intressant är du välkommen att söka tjänsten via mail på adress: epost@laxahem.se
senast den 2 mars 2026, bifoga personligt brev och CV.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes
Intervjuer sker löpande och tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse.
Vid frågor kontakta:
Förvaltningschef Per Gustafsson på mejl: per.gustafsson@laxahem.se
Vi tillämpar Fastighets kollektivavtal för denna tjänst. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: epost@laxahem.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fastighetsskötare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Laxåhem
(org.nr 556527-0120), http://www.laxahem.se
Casselgatan 6 (visa karta
)
695 21 LAXÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Laxåhem, AB Kontakt
Förvaltningschef
Per Gustafsson per.gustafsson@laxahem.se Jobbnummer
9741277