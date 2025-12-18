Fastighetsförvaltare för konsultuppdrag i Linköping
2025-12-18
Fastighetsförvaltare till fastighetsbolag i Linköping
Nu söker vi en självgående fastighetsförvaltare till en av våra kunder i Linköping. Vår kund är ett större fastighetsbolag med bostadsfastigheter. Vi söker nu dig som har tidigare arbetat som fastighetsförvaltare med bostäder och kommersiella lokaler. Uppdraget startar omgående och pågår i tre månader.
Om tjänsten som fastighetsförvaltare
Som Förvaltare hos vår kund kommer du att arbeta med fokus på hyresbostäder. Rollen innebär att du att ansvarar för drift, underhåll och fastighetsteknik. Du kommer tillhöra ett team där alla som arbetar är med och hjälper varandra. Du driver projekt med varierad komplexitet, lokala förutsättningar och krav på leveranstid, därför är det viktigt att du som person även är flexibel och lösningsorienterad. Rollen innebär många olika kontaktytor och du kommer att ha kontakt med både kollegor, hyresgäster och externa leverantörer. Viktigt för tjänsten är att skapa och utveckla goda relationer med hyresgästerna.
Vem söker vi?
Som person är du ansvarstagande, van vid att ta egna initiativ och driva dessa i mål. Arbetet innebär många skiftande arbetsuppgifter, så du måste vara strukturerad och kunna prioritera vad som är viktigast. Du har en god samarbetsförmåga, är relationsbyggande och trivs med många kontakter i ditt arbete. Det är viktigt att du trivs med att möta många olika slags människor.
Vi önskar även att du har följande kvalifikationer och erfarenheter:
Eftergymnasial utbildning inom fastighet eller annat relevant område
Erfarenhet av arbete med förvaltning av bostadsfastigheter och kommersiella lokaler
Goda vana av att arbeta i fastighetssystem
Goda kunskaper i Officepaketet, framförallt Excel.
B-körkort
Flytande tal och skrift både svenska och engelska
Kontaktuppgifter och ansökan
Välkommen med din ansökan redan idag då vi löpande arbetar med urval och intervjuer. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Michelle Sjöstrand på 073-501 05 97 eller michelle@isakssonrekrytering.se
.
Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Isaksson Rekrytering & Bemanning AB arbetar över hela Sverige med rekrytering och uthyrning av kompetent personal främst inom fastighet, teknik, energi, bygg samt ekonomi/administration.
