Fastighetsförvaltare
2026-04-08
Med Bergslagens skogar i norr, Mälaren i söder och med ett rikt kulturarv som omfattar både en lång industrihistoria, ett kungligt slott och unik kulturmiljö kring Strömsholms kanal är Hallstahammars kommun en plats som lockar både besökare och nya invånare. Vi är en växande kommun med 16 600 invånare i en dynamisk region med närhet till såväl natur som storstad. Vi har ett företagsklimat som är bland det bästa i länet och vi levererar en välfärd med hög kvalitet.
Vår vision är att vara en kommun där allt är enkelt och nära, där nytänkande och kreativitet är självklart. Givetvis visar vi ansvar och engagemang för att kunna skapa ett bättre samhälle och miljö för kommande generationer. Kort sagt så ska du hitta det goda livet i storstadens närhet i Hallstahammars kommun oavsett om du bor här, driver företag, arbetar i kommunen eller bara är här på tillfälligt besök.
Vill du förvalta och utveckla Hallstahammars kommuns fastighetsbestånd, och därmed göra skillnad för kommunens verksamheter och invånare? Brinner du för att skapa hållbara miljöer för framtiden?
Då kan tjänsten som fastighetsförvaltare till tekniska förvaltningen vara precis vad du söker!
Arbetsuppgifter
Som fastighetsförvaltare hos Hallstahammars kommun kommer du att ha en viktig roll i att säkerställa att våra fastigheter är i gott skick och används på bästa sätt. Dina arbetsuppgifter är varierande och bidrar till att förbättra kommunens fastigheter och den service vi erbjuder våra invånare.
Du tillhör en mångfacetterad och engagerad grupp på totalt 33 personer, och i teamet ingår bland annat projektchef, driftchef, admin, projektledare, tekniska förvaltare, fastighetsskötare, snickare, rörmokare, drifttekniker, larmtekniker och IT-tekniker, samt två arbetsledare. Enheten ansvarar för allt ifrån inre och yttre skötsel av kommunens fastigheter, inklusive lås, larm, passage och IT-infrastruktur till fastighetsplanering med underhållsplaner mm.
Vi söker dig som är van att arbeta självständigt på ett strukturerat och affärsmässigt sätt. Att skapa goda relationer kommer naturligt för dig och du har förmågan att se lösningar där andra ser hinder. Du vågar fatta beslut och känner ett stort ansvar i ditt arbete.
Ansvarsområden:
Ekonomisk förvaltning: budgetering, uppföljning och analys av fastigheternas ekonomi.
Teknisk förvaltning: ansvar för underhållsplaner, fastighetsprojekt och upphandling av entreprenörer.
Hyresgästkontakter: hantera hyresavtal, servicefrågor och vara kontaktperson för våra hyresgäster.
Projektledning: driva mindre bygg- och underhållsprojekt från start till mål tillsammans med vår projektavdelning.
Kvalitet och hållbarhet: arbeta proaktivt med energibesparingar och se till att vi uppfyller lagkrav.
Hallstahammars kommun förvaltar cirka 62 fastigheter på totalt 160 000 kvm, vilket skapar en dynamisk och utvecklande arbetsmiljö. Kommunen står inför många spännande förändringar och har flera stora projekt på gång som kommer att påverka hela kommunen. Bland annat pågår omfattande energi- och ROT-projekt, samt nybyggnationer av en ny skola, sporthall och ett äldreboende.Kvalifikationer
- Eftergymnasial utbildning inom fastighetsförvaltning, byggteknik, ekonomi eller motsvarande erfarenhet
- Minst 4 års dokumenterad erfarenhet av fastighetsförvaltning eller annan motsvarande erfarenhet
- Goda kunskaper i fastighetsekonomi, underhållsplanering och budgetansvar
- Vana att tolka och skriva hyresavtal
- Goda kunskaper i fastighetssystem ex. Vitec, Momentum eller liknande
- Goda kunskaper i svenska, tal och skrift.
- Du bör vara stresstålig och inneha god kommunikativ förmåga
Meriterande:
* Erfarenhet av offentlig upphandling och LOU
* Erfarenhet av digitalt underhållsarbete eller fastighetsstyrsystem (ex. som Desigo CC, Navigator (Siemens) och Vitec (fastighetssystem) samt affärs- och ekonomisystem såsom Visma.
* Goda kunskaper i engelska
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Hallstahammars kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökanden med kunskaper i finska i tal och skrift.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C317637-2026-2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hallstahammars kommun
(org.nr 212000-2064)
Norra Prästgårdsgatan 1 (visa karta
)
734 80 HALLSTAHAMMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hallstahammars kommun, Tekniska förvaltningen Kontakt
Fastighetschef
Lars Östling lars.ostling@hallstahammar.se 0220-243 04 Jobbnummer
9842456