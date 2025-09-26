Fastighetsförvaltare
Rasmusbyns Fastighets AB / Fastighetsskötarjobb / Örebro
2025-09-26
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
Rasmusbyns Fastighets AB i Örebro
Fastighetsskötare vid Rasmusbyns Fastighets AB. Vi kommer att intervjua löpande.
Tillträde under februari 2026
Inom de fastigheter som Rasmusbyns Fastigheter förvaltar bedrivs LSS verksamhet; boende och daglig verksamhet.
I arbetet ingår att hålla en god kvalité på våra tre bondgårdar, mangårdsbyggnader, ekonomibyggnader, gruppboenden, villor, storkök och kompletteringsbyggnader. Vi har egen vatten- och avloppsanläggning. Byggnaderna är byggda från 1800 talet fram till år 2021. Nybyggnation sker under 2026. Detta gör att det alltid finns ett underhållsbehov av olika slag. Det är även ett större slitage än på vanliga fastigheter och pågående verksamhet i alla byggnader så behovet av snabba reparationer förekommer. En hel del anpassningar behövs så allmänt goda kunskaper inom alla områden inom fastighets-skötsel är ett krav. En bakgrund som snickare eller intresse av detsamma är också en förutsättning.
Du kommer att ha många kontaktytor, både internt och externt. Det är därför viktigt att du är serviceinriktad och strukturerad. Förutom en hög servicekänsla är det även viktigt att du har en god samordningsförmåga och kan arbeta självständigt och kan fatta egna beslut inom ramen för ditt arbete.
VI har många krav på kontrollprogram och kontrollmyndigheter att rapportera till. För att kunna ta till sig av information, instruktioner och säkerhetsföreskrifter är det av stor vikt att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift. Du behöver ha goda grundläggande IT-kunskaper och vana att arbeta i olika IT-system.Publiceringsdatum2025-09-26Dina arbetsuppgifter
• Skötsel och underhåll av avloppsystem.
• Skötsel och underhåll av vattenverk.
• Skötsel och underhåll av sprinklersystem.
• Skötsel och underhåll av brandlarmsystem.
• Kontroll och underhåll av Systematiskt brandskyddsarbete.
• Dokumentation av kontrollpunkter.
• Kontroll och underhåll av tekniska installationer.
• Reparation och underhåll av byggnader.
• Reparation och underhåll av maskiner.
• Enklare ombyggnationer och anpassningar till verksamheten.
• Arbete i skog med motorsåg, röjsåg och traktor.
Meriterande kunskaper
• Kunskaper inom Bygg, VVS och el.
• Utbildningar inom SBA, anläggningsskötare sprinkler/brandlarm.
• Arbetat inom LSS.
• Motorsågskörkort
• Röjsågskörkort
Är du en person som gillar variation i arbetet och gillar eget ansvar? Drivs du av problemlösning och tycker du om att ge god service? Är du teoretiskt/tekniskt lagd men söker ett praktiskt arbete där du får använda både händer och huvud? Vill du dessutom arbeta i en myllrande lantbruksmiljö med mycket aktivitet och rörelse? Då kan det vara just dig vi söker! Gårdarna inkl vår skog är dina att ta hand om!
Företagsinformation:
Rasmusbyns Fastighets AB äger och förvaltar 18 st större och mindre byggnader. Fler tillkommer.
Samtliga fastigheter ligger mellan Klysna, Järle och Ervalla norr om Örebro.
På LSS boende Rasmusbyn och Ceciliagården bor max 26 st personer fördelat på 5 st hus. Du kommer att arbeta inne hos dem vid behov av reparation i någon lägenhet och tillsammans med dem om någon syssla är tänkbar att göra tillsammans. I verksamheten ingår alla i ett team och det är en förutsättning att du vill arbeta med människor med funktionsnedsättning så som t.ex. autism. När så är möjligt.
Din placering kommer att vara framförallt på verksamheten med kontor på gården Kvarntorp. Det är ett fantastiskt gäng som gör det mesta möjligt. Hoppas du vill bli en del av detta.
Huvudkontoret ligger i Örebro. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post: sara.sjoborgwik@myrinainvest.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Förvaltare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasmusbyns Fastighets AB
(org.nr 556045-3002)
Kvarntorp 236
)
713 91 NORA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ordförande/ägare
sara Sjöborg Wik sara.sjoborgwik@myrinainvest.se 0706586105 Jobbnummer
9527415