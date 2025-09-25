Fastighetsförvaltare
2025-09-25
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
Vill du vara med och förvalta ett kulturarv som betyder något på riktigt?
Hos oss i Svenska kyrkan Västerås får du ett unikt uppdrag: att vårda, utveckla och förvalta kyrkor, byggnader och miljöer som i sekler varit viktiga för både människor och samhälle. Här får du möjlighet att påverka, utvecklas och bidra till något som verkligen gör skillnad.
En av dina kollegor heter Fredrik och jobbar som fastighetsförvaltare:
"Att arbeta här innebär att varje dag möta en unik blandning av historia och nutid. Vi förvaltar en spännande mix av fastigheter från medeltid till 2000-tal - där allt byggt efter 1800 i vissa sammanhang ses som nybyggt. Västerås domkyrka, som ensam motsvarar mer än tio vanliga kyrkor i storlek, är bara ett exempel på de utmaningar och möjligheter vi möter. Ena stunden kan jag arbeta med installationen av ett modernt passagesystem, för att i nästa hantera frågor kring medeltida valv eller lokalfrågor för framtidens gudstjänstliv. Vi är en liten grupp med mycket driv, värme och engagemang, och nu ser jag fram emot att välkomna en ny kollega - en positiv lagspelare som vill vara med och utveckla vårt fastighetsbestånd för framtida generationer."
Om tjänsten
Du blir en del av en liten och sammansvetsad fastighetsenhet där vi samarbetar nära och där idéer snabbt kan bli verklighet tack vare korta beslutsvägar. Teamet består av fastighetschef, en kvalificerad fastighetsadministratör, kulturarvsförvaltare och ytterligare en fastighetsförvaltare. Tillsammans ansvarar vi för att säkerställa att Västerås pastorats fastigheter används, vårdas och utvecklas på bästa sätt.
Som fastighetsförvaltare får du ett brett och varierat uppdrag. Du ansvarar för både löpande förvaltning och långsiktig utveckling av vårt fastighetsbestånd.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• Planera, följa upp och utveckla förvaltningsplaner samt säkerställa att åtgärder genomförs i enlighet med pastoratets strategier.
• Ansvara för ekonomi och budget kopplat till fastigheterna.
• Driva och delta i bygg- och underhållsprojekt.
• Ha dialog och service gentemot pastoratets verksamheter, hyresgäster och andra intressenter.
• Hantera hyresfrågor, avtal och debitering.
• Säkerställa efterlevnad av lagar, regler och antikvariska krav.
Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor, entreprenörer, konsulter och myndigheter.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har
• Högskoleutbildning inom fastighetsförvaltning, byggteknik, ekonomi, projektledning eller motsvarande.
• Minst 5 års erfarenhet av fastighetsförvaltning.
• Dokumenterad erfarenhet av budgetarbete och ekonomiskt ansvar.
• Erfarenhet av hyresförhandlingar, avtalshantering, hyresdebitering och uppföljning.
• Erfarenhet inom relevant lagstiftning kopplat till fastighetsförvaltning.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
• Goda kunskaper i engelska
• Mycket god datorvana, särskilt i Office-paketet och relevanta fastighetssystem.
• B-körkort och tillgång till bil.
Det är meriterande om du har erfarenhet av
• Lokalförsörjning eller lokalstrategiska frågor
• Myndighetskrav och antikvariska frågor.
• Projektledning inom fastighetsområdet.
Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper i denna rekrytering. Vi söker dig som är flexibel och kan anpassa dig till förändrade omständigheter - du ser möjligheter i nya situationer och kan snabbt justera ditt arbetssätt för bästa resultat. Du är strukturerad och organiserad, med förmåga att skapa ordning, planera och följa upp dina uppgifter på ett metodiskt sätt. Samtidigt är du självgående, tar ansvar för dina projekt och driver självständigt processer framåt. Du har en stark samarbetsförmåga, relaterar lyhört till kollegor och intressenter där du kommunicerar tydligt. Du är också relationsskapande, utåtriktad och bygger långsiktiga kontakter med verksamheter och samarbetspartners. Med en analytisk förmåga kan du väga samman ekonomiska aspekter, tekniska lösningar och verksamhetsbehov till helhetslösningar som skapar långsiktigt värde för pastoratet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 100% sysselsättningsgrad. I den här rekryteringen tillämpas arbetspsykologiska tester som en del av rekryteringsprocessen.
Vi kommer att gå igenom alla ansökningar efter sista ansökningsdatum och planerar därefter hålla intervjuer.
Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta någon av oss som står angivna som kontaktpersoner längst ner i annonsen. Vi ser fram emot din ansökan!
Välkommen med din ansökan!
Kort om Svenska kyrkan Västerås:
Svenska kyrkan Västerås har ca 78 000 medlemmar. Här arbetar omkring 230 medarbetare, som alla är en del av en resursstark modern organisation med goda villkor, goda utvecklingsmöjligheter och bra förmåner. Vi som arbetar här finns i 26 kyrkor och på 23 begravningsplatser men också runt om i samhället.
Inom Svenska kyrkan Västerås finns många olika yrken. Kanske tänker du främst på våra profilyrken, präster, diakoner, kyrkomusiker och församlingspedagoger men här finns också vaktmästare, kyrkogårdsarbetare, kommunikatörer, ekonomer och många andra som alla har olika bakgrund. Du behöver inte vara medlem i Svenska kyrkan eller vara troende för att arbeta hos oss, om du inte arbetar inom något av profilyrkena. Men däremot måste du dela våra grundläggande värderingar.
När du väljer att arbeta hos oss bidrar du till att skapa ett godare liv och ett schysstare samhälle för många, med hjälp och stöd till människor som har det svårt. Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås Pastorat
(org.nr 252003-0863) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svenska kyrkan Västerås Kontakt
Enhetschef fastighetsförvaltningen
Markus Hagström markus.hagstrom@svenskakyrkan.se 021-107620 Jobbnummer
9526061